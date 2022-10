Gallardo deja un legado de tres Copas Argentina, dos Supercopas Argentina, dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana, tres Recopas Sudamericanas, una Suruga Bank, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.

Publicidad

Sin embargo, el momento más emotivo se presentó cuando el técnico le dedicó unas palabras a su madre en su discurso de despedida. “A la mujer que me dio la vida, que seguramente me estará viendo desde un lugar de privilegio allá en el cielo, feliz día de la madre. Yo a la mía la recuerdo con mucho cariño. Era la que esperaba que llegara de cada entrenamiento, que me abrazaba, que me acompañaba a todos lados, hasta el día que se fue, se sentaba ahí en la platea y me esperaba en el vestuario para darme un abrazo. Así que gracias vieja, en algún lugar del cielo donde estés, por haberme dado la vida”, dijo.