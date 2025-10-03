Deportivo Cali debutó con empate en la Copa Libertadores Femenina

El conjunto vallecaucano abrió el marcador al minuto 15 gracias a Angie Salazar, quien tras un tiro de esquina cabeceó y adelantó a las azucareras. Sin embargo, pese a generar varias opciones claras para ampliar la ventaja, las dirigidas por Jhon Alber Ortiz Arce carecieron de eficacia en la definición.

Deportivo Cali, vigente campeón de la Liga Femenina de Colombia, hizo su estreno este viernes en la edición 17 de la Copa Libertadores Femenina , que se disputa en Argentina, con un empate 1-1 frente a Libertad de Paraguay en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón.

Libertad reaccionó en la segunda mitad y encontró la igualdad a los 55 minutos con un tanto de María Luján Tamay Silvero, resultado que dejó a ambos equipos con un punto en el grupo D del torneo.

El próximo reto para Deportivo Cali será este lunes, a las 2:00 p.m., frente a Nacional de Uruguay, un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del certamen continental.

Cabe recordar la primera fecha del torneo trajo sorpresas. Por ejemplo, Corinthians, campeón defensor y candidato principal a su sexta corona, debió conformarse con un empate 1-1 ante Independiente del Valle, de Ecuador, mientras que las colombianas de Santa Fe golearon por 7-0 a Always Ready de Bolivia.