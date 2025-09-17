Videos | Golazos de Dayro Moreno: el goleador celebra sus 40 años con doblete para Once Caldas contra Independiente del Valle

El doblete de Dayro Moreno en la victoria de Once Caldas como visitante 0-2 ante Independiente del Valle, le permitió al cuadro de Hernán Darío Herrera tomar la ventaja con miras a clasificarse a la semifinal de la Copa Sudamericana.

Los tantos del goleador de la Copa–ajustó 10 tantos–, llegaron a los minutos 22 y 49, dejando claro que es un depredador del área y que siempre está perfilado y ubicado estratégicamente para batir a los arqueros rivales.

El cuadro que dirige el antioqueño Hernán Darío Herrera, jugó un duelo perfecto, concentrado, con presión en todo el campo, un James Aguirre que respondió en el compromiso y un Dayro Moreno que celebró su cumpleaños 40 con doblete.

Con este doblete, el colombiano se consolida como goleador del torneo, con diez tantos, y sigue haciendo historia con Once Caldas, tanto en la Liga como en el torneo internacional.

Al final, el técnico Herrera sostuvo en la rueda de prensa que, “me siento muy orgulloso de ser colombiano, vinimos acá a demostrar que jugamos bien, de manejar el partido en los 90 minutos bien y también darle muchas gracias a los hinchas del Once Caldas, que vinieron y nos han apoyado haciendo grandes sacrificios, que caminaron porque la carretera estaba cerrada y por eso darles esta alegría, nos tiene felices a todos”, comentó el técnico Herrera en la rueda de prensa.

Sobre el partido, mencionó que habían analizado muy bien al Independiente del Valle, que es un gran equipo y que lograron sacar adelante el marcador con dos grandes goles de Dayro, resaltando que todo el equipo hizo un gran trabajo.

De igual manera, resaltó que Independiente es el líder de la Liga ecuatoriana y por eso, el triunfo es meritorio, pero que aún no se ha logrado nada y toca que planificar bien el duelo de vuelta en casa, con la afición para confirmarse en la siguiente ronda.

Ahora, Once Caldas regresará a casa para preparar el duelo de vuelta, en la que tendrá que confirmar la serie a su favor para avanzar a la semifinal de la Copa.