David Alaba llega a Udinese y será compañero del colombiano Juan David Arizala

El Udinese dio la sorpresa este jueves al fichar por lo que resta de temporada al internacional austríaco David Alaba , que se encontraba sin equipo desde que en julio pasado saliera del Real Madrid .

“El defensa austríaco ha firmado un contrato que lo vinculará al club bianconero hasta el 30 de junio de 2027”, explicó el conjunto italiano en un comunicado.

“Desde luego no vengo aquí a terminar mi carrera. Sigo siendo demasiado ambicioso para eso y sigo creyendo firmemente en lo que puedo hacer sobre el terreno de juego. Quiero seguir rindiendo al máximo nivel en la Serie A semana tras semana y conseguir algo”, declaró por su parte Alaba, citado en el comunicado.

El Udinese ya había hecho soñar a sus aficionados con la llegada de Alaba el miércoles, al publicar en sus redes sociales la foto de una silla de plástico blanca.

La imagen aludía a la silla que el defensa austríaco alzó a modo de trofeo tras la remontada del Real Madrid contra el PSG (3-1) en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones 2022.

Con Alaba, el Udinese se asegura a un central experimentado, capitán de Austria en el último Mundial y convocado en 117 ocasiones (15 goles) con la camiseta nacional.

Formado en el Austria Viena, Alaba desarrolló la mayor parte de su carrera en el Bayern Munich, con el que conquistó entre 2011 y 2021 diez títulos de la Bundesliga y dos ediciones de la Liga de Campeones (2013, 2020).

Posteriormente, vistió la camiseta del Real Madrid entre 2021 y 2026, añadiendo a su palmarés dos títulos de LaLiga y otras dos ediciones de la Champions (2022, 2024).

Tras las cinco primeras jornadas de la nueva temporada, Udinese ocupa una preocupante 13.ª posición con cuatro puntos y una sola victoria.

Los bianconeri ya han encajado once goles, lo que convierte a su defensa, debilitada desde la marcha del danés Thomas Kristensen al Atalanta, en la cuarta más permeable de la Serie A.