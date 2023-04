Una noche de fiesta dejó tetrapléjico a un exfutbolista: esta es la historia

En las declaraciones que han dado a distintos medios ingleses, quienes lo acompañaban esa noche dijeron que Cain cambió de color y no respondía a los intentos de reanimación. Rápidamente, una ambulancia llegó al lugar del incidente para poder socorrerlo, ya que había entrado en paro cardíaco. Los médicos que lo han tratado manifestaron que, si bien recibió la ayuda médica, su médula espinal y su cerebro se quedaron demasiado tiempo sin oxígeno.

Tracy Cain, madre del exfutbolista, contó el drama vivido en los últimos años en una entrevista para el diario ingles The Independent. “Al enterarme de su estado, simplemente entré en modo de mamá automática. Llamé a su padre que estaba en el trabajo. Alrededor de las 3 o 4 de la mañana intentaron prepararnos para que no se despertara, pero dije que siguiéramos intentándolo”, relató. “Cuando despertó del coma no podía hacer nada, no podía moverse, era como un recién nacido. Fue un milagro”.

Dice el diario que gracias al empeño maternal, su hijo pudo recuperar funciones cognitivas, lo que ha hecho que parte de su calidad de vida pudiera mejorar en algunos aspectos.

“Fue todo un cambio de estilo de vida”, detalló la madre de la víctima en la nota con The Independent. Después de más de dos años de aquel fatídico episodio, Cain necesita atención las 24 horas del día. “Está mejorando todo el tiempo. Su memoria a largo plazo, cosas de la infancia, todavía recuerda todo eso”, explicó.