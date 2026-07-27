Gobierno cambia reglas de generación y transmisión de energía: terceros podrán ejecutar obras si operadores incumplen

El Gobierno Nacional expidió la Resolución 40333 de 2026, con la que establece por primera vez lineamientos de resiliencia para el Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el propósito de fortalecer la infraestructura eléctrica, anticipar riesgos y garantizar un suministro de energía seguro, confiable y continuo.
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La medida, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, busca preparar al sistema para responder a eventos de baja probabilidad, pero de alto impacto, como fenómenos climáticos extremos, fallas técnicas, ataques cibernéticos y otras situaciones que puedan afectar la prestación del servicio.
La resolución establece una hoja de ruta para que las entidades del sector identifiquen vulnerabilidades, incorporen obras prioritarias en los planes de expansión y desarrollen infraestructura con mayor capacidad de respuesta frente a este tipo de contingencias.