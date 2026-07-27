Ryan Gosling, Black Panther 3 y el regreso de Johnny Depp: estas son las novedades que dejó la Comic-Con 2026

Del 23 al 26 de julio se celebró la Comic-Con de San Diego 2026, un evento que durante cuatro días se convirtió en el epicentro de las noticias más importantes del mundo de los cómics, el cine y las series de ciencia ficción, terror y fantasía.
Lea: Lo que debe ver, para refrescar la memoria, antes del estreno de Avengers: Doomsday
Durante la convención, grandes estudios y plataformas de streaming, como Marvel, Apple TV+ y Paramount, realizaron anuncios y presentaron las producciones que estrenarán en los próximos años.
Uno de los paneles más esperados fue el de Marvel, que dio a conocer cuáles serán sus próximos proyectos y quiénes estarán al frente de ellos. Entre los anuncios más destacados estuvo la confirmación de que el actor Ryan Gosling interpretará al próximo Ghost Rider.
La película protagonizada por Gosling llegará a los cines en 2028. El actor volverá a trabajar con el director Shawn Levy y el guionista Jonathan Tropper, con quienes está colaborando en Star Wars: Starfighter, que se estrenará el 28 de mayo de 2027.