Ryan Gosling, Black Panther 3 y el regreso de Johnny Depp: estas son las novedades que dejó la Comic-Con 2026

Del 23 al 26 de julio se celebró la Comic-Con de San Diego 2026, un evento que durante cuatro días se convirtió en el epicentro de las noticias más importantes del mundo de los cómics, el cine y las series de ciencia ficción, terror y fantasía. Lea: Lo que debe ver, para refrescar la memoria, antes del estreno de Avengers: Doomsday Durante la convención, grandes estudios y plataformas de streaming, como Marvel, Apple TV+ y Paramount, realizaron anuncios y presentaron las producciones que estrenarán en los próximos años. Uno de los paneles más esperados fue el de Marvel, que dio a conocer cuáles serán sus próximos proyectos y quiénes estarán al frente de ellos. Entre los anuncios más destacados estuvo la confirmación de que el actor Ryan Gosling interpretará al próximo Ghost Rider. La película protagonizada por Gosling llegará a los cines en 2028. El actor volverá a trabajar con el director Shawn Levy y el guionista Jonathan Tropper, con quienes está colaborando en Star Wars: Starfighter, que se estrenará el 28 de mayo de 2027.

Ghost Rider relata la historia de Johnny Blaze, un acróbata que vende su alma al diablo para salvar la vida de su padre. A cambio, se convierte en un cazador de demonios con una calavera en llamas y una moto infernal con la que cobra venganza a los villanos.

Este personaje fue interpretado anteriormente por el ganador del Óscar Nicolas Cage, quien protagonizó Ghost Rider (2007) y Ghost Rider: Espíritu de Venganza (2011). Eva Mendes, la esposa Gosling, fue la coprotagonista de esa versión, pero aún no se sabe si regresará para esta nueva película. Otro de los grandes anuncios de Marvel está relacionado con la tercera entrega de Black Panther. Ryan Coogler, el escritor y director de las dos cintas sobre este superhéroe, reveló que la próxima se estrenará el 15 de diciembre de 2028 y que el actor David Jonsson será el hijo adulto de T’Challa, personaje interpretado por el fallecido Chadwick Boseman.

En la nueva película, T’Challa ya es mayor de edad y se prepara para asumir el trono de Wakanda. Además, el director Ryan Coogler confirmó que Black Panther 3 será la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel rodada íntegramente en celuloide de gran formato. Además de Marvel, otras productoras presentaron sus novedades. Prime Video dio a conocer el primer tráiler de Blade Runner 2099, la nueva producción que marca el regreso de una de las grandes franquicias de ciencia ficción.

La serie retoma el universo creado por Ridley Scott y amplía la historia que continuó Denis Villeneuve con Blade Runner 2049, estrenada hace nueve años. Además del primer vistazo a la producción, el avance confirmó que la miniserie llegará a la plataforma de streaming el próximo 25 de noviembre. Protagonizada por la ganadora del Óscar Michelle Yeoh y Hunter Schafer, conocida por Euphoria, Blade Runner 2099 estará ambientada después de los acontecimientos de las dos películas y centrará su historia en el conflicto entre replicantes y humanos. Yeoh interpreta a Olwen, una replicante que enfrenta el final de su vida, mientras que Schafer da vida a Cora, una joven humana que huye de los Blade Runners.

Por su parte, Apple TV presentó Neuromancer, su nueva serie de diez capítulos protagonizada por Callum Turner y basada en el libro homónimo de ciencia ficción de William Gibson. Esta producción, que se estrenará el 22 de enero de 2027 en la plataforma de streaming, seguirá a Case, un reconocido hacker con un pasado complicado que termina involucrado en una peligrosa red de espionaje digital. Durante la Comic-Con también se dio a conocer el primer tráiler de Ebenezer, la nueva adaptación de Cuento de Navidad, de Charles Dickens. Esta versión tendrá como protagonista a Johnny Depp, quien sorprendió por su transformación física: tendrá cabello largo y canoso, nariz pronunciada y un aspecto muy diferente al de sus papeles más conocidos.

La película está dirigida por Ti West, conocido por las cintas de terror X, Pearl y MaXXXine, y cuenta con un elenco integrado por Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough y Tramell Tillman. Ebenezer llegará a los cines el 13 de noviembre de 2026 y marcará el regreso de Johnny Depp a una gran producción de Hollywood tras el mediático juicio contra Amber Heard.

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