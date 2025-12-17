Tras el título de Junior, así quedaron los cupos de Colombia a la Libertadores y la Sudamericana

Junior de Barranquilla volvió a tocar la gloria. El conjunto tiburón se consagró campeón de la Liga BetPlay-2. Con su título, quedaron completamente definidos los ocho clubes que representarán al país en los torneos Conmebol del año entrante, entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Finalmente, los ocho equipos clasificados por Colombia son Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali y Atlético Bucaramanga.

Los campeones del año son premiados con el acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el caso colombiano, ese privilegio quedó en manos de Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, los dos campeones del 2025. Pero Colombia tendrá más representantes en la Libertadores. Deportes Tolima e Independiente Medellín también dirán presente en el máximo certamen continental, aunque deberán iniciar su camino desde las fases previas. Ambos equipos se ganaron ese derecho gracias a su regularidad a lo largo del año, al terminar primero y segundo, respectivamente, en la tabla de reclasificación.

Los otros cuatro cupos internacionales quedaron destinados a la Copa Sudamericana, un torneo que en los últimos años ha ganado prestigio y competitividad. Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali y Atlético Bucaramanga serán los representantes colombianos, aunque con una particularidad que eleva la tensión desde el arranque. Ninguno de ellos accederá directamente a la fase de grupos. En la fase previa, los equipos colombianos deberán enfrentarse entre sí, en llaves a partido único, para dejar solo dos sobrevivientes que avanzarán a la siguiente instancia. Es decir, el país se garantizará dos representantes en fase de grupos. Será una especie de “mini torneo” nacional con sabor internacional, donde no habrá margen de error. Noventa minutos —y quizá los penales— decidirán quién sigue soñando y quién ve truncado su camino continental antes de despegar.