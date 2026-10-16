Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

El “Cucho” Hernández y Deossa van contra el Barcelona de Flick; ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Los colombianos tendrán una agenda de buenos partidos este sábado 17 de octubre.

  • Juan Camilo “Cucho” Hernández mantiene buen rendimiento con el Betis. FOTO GETTY
    Juan Camilo “Cucho” Hernández mantiene buen rendimiento con el Betis. FOTO GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 34 minutos
bookmark

El Real Betis firmó en las primeras 8 jornadas de La Liga de España 2026/27 su mejor inicio histórico desde la temporada 1934/35, sumando 19 puntos, producto de seis triunfos y dos empates. Entre estos resultados hay una victoria contra el Real Madrid en La Cartuja de Sevilla.

Justamente en este mismo estadio recibirá este sábado 17 de octubre al líder del fútbol ibérico, F.C. Barcelona, el cual tiene puntaje perfecto con 24 puntos después de 8 partidos ganados. En el local estarán los colombianos Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa, quienes se han ganado el corazón de la afición bética.

Hernández anotó ante el Porto en la última victoria por Champions y su entrenador, Manuel Pellegrini, lo destacó. “Ha tenido goles importantes. La responsabilidad de los que entran y los que comienzan es exactamente igual. Tiene calidad para hacer goles”, dijo el entrenador chileno acerca del popular “Cucho”.

Con Juan Camilo y Nelson Deossa en cancha, hoy el Betis intentará dar el batacazo ante la “máquina de Flick”. El juego será a las 11:30 a. m. y se podrá ver a través de DirecTV Sports.

Luis Díaz quiere más goles

Después de romper una racha de 6 partidos sin anotar con el Bayern Múnich (hizo gol en el empate 3-3 ante Viking por la Champions), el guajiro Luis Díaz jugará este sábado con el Gigante de Baviera ante el RB Leipzig (11:30 a.m./ESPN) en el Allianz Arena para seguir en la punta del campeonato alemán.

El delantero criollo buscará anotar su segundo gol al hilo y el tercero en lo que va del curso.

Otro de los criollos que tendrá acción el sábado en la mañana será el capitán de la Selección Colombia, Dávinson Sánchez, quien jugará a las 8:00 a.m. con el Galatasaray contra el Gençlerbirliği por la Superliga de Turquía, transmite Disney+.

A las 2:00 p.m., el joven Matías Orozco verá acción con el CD Castellón cuando visite a Las Palmas por la segunda división de España.

Viveros vs. Arias en Brasil

De otro lado, Athletico Paranaense, el tercer clasificado de la Liga de Brasil, recibe al segundo, Palmeiras. En el local estarán 9 criollos, entre ellos, el goleador con 21 tantos del Brasileirao, Kevin Viveros.

Al frente estará el chocoano Jhon Arias, quien comanda el ataque de Palmeiras. El juego será a las 5:30 p.m.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Otro duelo de colombianos en Brasil será a las 4:30 p.m. entre el Mineiro de Kevin Castaño y Mateo Casierra contra el Coritiba de Sebastián Gómez. Ambos juegos se podrán ver por la plataforma Fanatiz.

Lea también: “Estoy aquí para ayudar a mi equipo”: Jhon Durán se mostró humilde después de su doblete por Europa League con Benfica

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo ha sido el histórico inicio de temporada del Real Betis en La Liga 2026/27?
El Real Betis firmó su mejor inicio histórico en La Liga desde la temporada 1934/35 al sumar 19 puntos en las primeras 8 jornadas, producto de seis victorias (incluyendo un triunfo ante el Real Madrid en La Cartuja) y dos empates.
¿A qué hora y contra quién juega el Real Betis este sábado y dónde se puede ver?
El Real Betis recibe este sábado 17 de octubre a las 11:30 a.m. al líder invicto F.C. Barcelona en el estadio La Cartuja de Sevilla. El encuentro se podrá ver a través de DirecTV Sports.
¿Cómo llega Luis Díaz a su próximo partido con el Bayern Múnich?
El extremo guajiro viene de romper una sequía de 6 partidos sin anotar al marcar en el empate 3-3 ante el Viking por la Champions League. Este sábado a las 11:30 a.m. jugará con el Bayern Múnich ante el RB Leipzig en el Allianz Arena (transmitido por ESPN) con el objetivo de marcar por segundo partido consecutivo.

Temas recomendados

Bayern Múnich
FC Barcelona
Futbolistas en el exterior
Galatasaray
Galatasaray
Atlético Mineiro
Palmeiras
Real Betis
Athletico Paranaense
Europa
Dávinson Sánchez
Sebastián Gómez
Luis Díaz
Nelson Deossa
Jhon Arias
Juan Camilo Hernández
Hansi Flick
Kevin Castaño
Kevin Viveros
Juan "cucho" Hermandez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form