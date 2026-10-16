El “Cucho” Hernández y Deossa van contra el Barcelona de Flick; ¿a qué hora y dónde ver el partido?

El Real Betis firmó en las primeras 8 jornadas de La Liga de España 2026/27 su mejor inicio histórico desde la temporada 1934/35, sumando 19 puntos, producto de seis triunfos y dos empates. Entre estos resultados hay una victoria contra el Real Madrid en La Cartuja de Sevilla.

Justamente en este mismo estadio recibirá este sábado 17 de octubre al líder del fútbol ibérico, F.C. Barcelona, el cual tiene puntaje perfecto con 24 puntos después de 8 partidos ganados. En el local estarán los colombianos Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa, quienes se han ganado el corazón de la afición bética.

Hernández anotó ante el Porto en la última victoria por Champions y su entrenador, Manuel Pellegrini, lo destacó. “Ha tenido goles importantes. La responsabilidad de los que entran y los que comienzan es exactamente igual. Tiene calidad para hacer goles”, dijo el entrenador chileno acerca del popular “Cucho”.

Con Juan Camilo y Nelson Deossa en cancha, hoy el Betis intentará dar el batacazo ante la “máquina de Flick”. El juego será a las 11:30 a. m. y se podrá ver a través de DirecTV Sports.