Video | Cristiano Ronaldo anotó su gol número 980 en su vuelta con el Al-Nassr; véalo aquí

Tras una semana llena de polémica y de estar en tendencia por una situación extracancha con la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo regresó a su club, el Al-Nassr de Arabia Saudita, en búsqueda de recomponer el camino, seguir en competición y con la tranquilidad de haber aclarado todo con una extensa carta donde señala al seleccionador luso, Jorge Jesus, y donde no le cerró la puerta a su país.

Los ojos del planeta fútbol se posaron encima de CR7 durante los últimos días, esto debido a la polémica y porque, para muchos, Ronaldo ya no tiene el nivel que se necesita para competir al ritmo que exigen las competencias élite como lo son las de selecciones. Ante esto, el “Bicho”, fiel a su estilo, quiere ganarse un lugar en la selección portuguesa.

El primer partido para medir su nivel en la vuelta al fútbol árabe es el válido por la fecha ocho de la Saudi Pro League. Con el Al-Nassr, el astro luso enfrenta al Al-Draih en el Al-Awwal Park de Riyadh. Tan solo 23 minutos le bastaron a Cristiano para hacer lo que mejor sabe: goles. El delantero portugués agarró un rebote en toda el área después de que el francés Kingsley Coman hiciera una maravillosa jugada que terminó en remate, el cual no pudo contener el portero Waleed Ali.