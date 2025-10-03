Seguirá los pasos de Falcao: Cristian Orozco, formado en Guarne, será el segundo colombiano en llegar al Manchester United

Con 17 años casi que recién cumplidos, el volante colombiano Cristian Orozco ya sabe que cumplirá el sueño de cualquier futbolista: jugar en un equipo grande de Europa. El mediocampista, capitán de la Selección Colombia sub-17 que fue subcampeona en Cartagena del Sudamericano de la categoría que se disputó este año en nuestro país, jugará, a partir de julio del 2026, en el Manchester United de Inglaterra. Este diario lo adelantó el pasado 25 de septiembre. El periodista italiano Fabrizio Romano, experto en el mercado de pases, lo ratificó con un trino el 3 de octubre. El futbolista, nacido en Valledupar el 13 de julio del 2006, se unirá al equipo donde Cristiano Ronaldo empezó a escribir su leyenda, una vez cumpla 18 años (el próximo año), después de que el cuadro inglés lograra cerrar el negocio por su compra con Fortaleza CEIF de Bogotá por un millón de euros.

¿Quién es Cristian Orozco, la nueva joya del fútbol colombiano?

Orozco, un talentoso volante que, cuando tenía 14 años dejó su natal Valledupar después de brillar en un Torneo Nacional Interligas con la Selección Cesar, para llegar a la casa-hogar del equipo Rojo FC de Guarne, al oriente de Antioquia, será el segundo colombiano que juegue en el Manchester United.

El anterior fue Radamel Falcao García, quien estuvo en “los diablos rojos” entre 2014 y 2015, cuando el técnico era el neerlandés Louis Van Gaal. En ese momento el atacante samario, ahora sin equipo y cerca de cumplir 40 años, venía de recuperarse de la lesión de ligamento cruzado que sufrió en enero del 2014, cuando jugaba con el Mónaco de Francia, por la que no fue al Mundial de Brasil. Quien sí espera ir a la Copa del Mundo, pero sub-17, que se realizará entre el 5 y el 27 de noviembre de este año en Qatar, es Orozco. El futbolista, que para formadores de Rojo F.C., cuando en el que estuvo hasta el pasado mes de julio, cuando migró a Fortaleza, es un futbolista maduro, al que le gusta escuchar consejos y entender cuáles son las cosas que debe mejorar, es uno de los juveniles más destacados del país.

“A pesar de ser tan joven, siempre mostró liderazgo en las prácticas. Se entrenaba a tope y, dentro y fuera de la cancha, actuó como un muchacho de experiencia. Los compañeros lo ayudaron a crecer y hoy en día podemos decir que es un gran ser humano”, le dijo Campo Elías Santacruz, entrenador que lo tuvo en el equipo capitalino, a este diario.

Orozco aún no ha debutado en el fútbol profesional. De hecho, el ojeador del Manchester United en América, Giuseppe Antonaccio, lo vio por primera vez en el Sudamericano que se realizó en nuestro país. Sin embargo, se espera que después de la venta al equipo inglés, de la que el equipo antioqueño deberá recibir una parte del dinero por derechos de formación, le den minutos en el fútbol profesional colombiano. Además, se estima que una vez se una al Manchester United, a donde llegará con la experiencia de haber disputado una Copa del Mundo juvenil, hará parte del equipo sub-20 y entrenará, de manera dedicada, para ganarse un puesto en uno de la primera plantilla de uno de los equipos más grandes del mundo. Cristian, el joven de Valledupar, está cerca de cumplir el sueño de todo futbolero.

