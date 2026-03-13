¿Por qué los equipos colombianos se pueden enfrentar entre ellos en los grupos de Libertadores?

No pasaba desde hacía cinco años. Desde 2021, la fase de grupos de la Copa Libertadores no tenía la participación de los cuatro equipos colombianos que, en teoría, consiguen cupo para ingresar al torneo continental. Aquella vez lo hicieron Santa Fe, América de Cali, Junior y Atlético Nacional.
En esta edición, los cuadros clasificados son Santa Fe, Junior, DIM y Tolima. Nuestro país tiene dos pases directos a la primera ronda de “La Gloria Eterna”, que se dan a los campeones de cada semestre del año, que esta vez son los bogotanos y los barranquilleros.