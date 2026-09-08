Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Con Atlético Nacional clasificados a cuartos de final, así está el cuadro de la Copa Betplay 2026

El Verde Paisa es el segundo equipo que asegura puesto en los ocho mejores después de Llaneros.

  • El trofeo de la Copa Betplay. FOTO: Redes sociales
    El trofeo de la Copa Betplay. FOTO: Redes sociales
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
bookmark

Una contundente victoria por 3-0 sobre el Deportivo Cali el pasado lunes 7 de septiembre en el Atanasio Girardot le dio a Atlético Nacional el pase a los cuartos de final de la Copa Betplay 2026. El duelo entre verdes fue a partido único como todos los compromisos de los octavos de final del torneo, esto debido al recorte del calendario por el terremoto que estremeció a Colombia el pasado 10 de agosto.

Con el triunfo verdolaga gracias a los goles de Alfredo Morelos, Marlos Moreno y Samuel Velásquez, Nacional se instaló en la instancia de los ocho mejores del torneo que une a los equipos de primera y segunda división en el fútbol colombiano. Los antioqueños se unen a Llaneros, equipo que ya estaba ubicado en los cuartos de final tras eliminar el pasado miércoles 2 de septiembre a Deportes Quindío en la tanda de penales.

Aún quedan por definir seis equipos que disputarán un pase a las semifinales del campeonato, que también podría tomar la medida de partido único en los cuartos de final para agilizar el calendario y que pueda concluir tanto Copa como Liga Betplay antes del 24 de diciembre. Nacional y Llaneros esperan rival, así está el cuadro:

Los partidos que faltan

El próximo miércoles 9 de septiembre, Llaneros conocerá a su contrincante en la siguiente ronda cuando se enfrenten en el estadio Olaya Herrera a Internacional de Bogotá. Cundinamarca será local por ser de la segunda división. El favorito para este duelo es el Internacional (anterior Equidad), aunque se puede dar una sorpresa en el partido programado para las 6:00 p.m. y será transmitido por el canal de YouTube oficial de Win Sports.

A la misma hora, el América de Cali (único grande del país que nunca ganó la copa) recibe al Deportivo Pereira en el estadio Pascual Guerrero de Cali. La “Mecha” lidera la Liga Betplay, mientras que Pereira se apega a la copa porque en liga las cosas no marchan por varios problemas extracancha. Este partido irá por Win Sports+.

Una hora después, a las 7:00 p.m., el Once Caldas de Hernán Darío Herrera y Dayro Moreno recibe a Alianza Valledupar, club que estrena técnico por estos días con Flavio Torres. En un duelo que se presta para que Dayro sea titular y aumente su cuota goleadora (va en 385 goles), el Blanco Blanco busca el triunfo sin muchas complicaciones contra los vallenatos. La transmisión se podrá seguir en el YouTube oficial de Win Sports.

Por último, el Deportivo Independiente Medellín jugará en la altura de San Juan de Pasto contra el Deportivo Pasto. Los de Amaranto Perea buscan su cuarta Copa Colombia y acabar con la sequía en sus vitrinas. La pelota en el estadio Departamental Libertad rodará a las 8:10 p.m. con transmisión de Win Sports+. De aquí saldrá el rival de Atlético Nacional, si gana el “Poderoso”, habrá Clásico Paisa en cuartos de final.

Fortaleza que ya está clasificado a los octavos de final, espera por su rival, que saldrá del duelo entre Unión Magdalena y Santa Fe, que está programado para la próxima semana. Mientras tanto, el duelo entre Millonarios y Barranquilla se jugará el 2 de octubre.

Lea también: Jorge “El Patrón” Bermúdez despidió a su padre con un emotivo mensaje; lea aquí la carta

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

¿Qué equipos ya están clasificados a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026?
Hasta el momento, Atlético Nacional y Llaneros tienen asegurado su lugar entre los ocho mejores de la Copa BetPlay 2026. Nacional avanzó tras vencer 3-0 al Deportivo Cali, mientras que Llaneros eliminó a Deportes Quindío en penales.
¿Puede haber Clásico Paisa entre Atlético Nacional y Medellín en la Copa BetPlay 2026?
Sí. Si Deportivo Independiente Medellín elimina al Deportivo Pasto, se enfrentará a Atlético Nacional en los cuartos de final y habrá Clásico Paisa en la Copa BetPlay.
¿Qué partidos faltan por definir para completar los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026?
Faltan seis clasificados, que saldrán de los cruces Internacional de Bogotá-Llaneros ya mencionado en la programación, América de Cali-Deportivo Pereira, Once Caldas-Alianza Valledupar, Deportivo Pasto-Deportivo Independiente Medellín, Unión Magdalena-Santa Fe y Millonarios-Barranquilla. La noticia señala además que los dos últimos encuentros están programados para fechas posteriores.

Temas recomendados

Atlético Nacional
DIM
Fútbol colombiano
América de Cali
Independiente Santa Fe
Deportivo Cali
Deportivo Pereira
Millonarios
Once Caldas
Liga BetPlay
Copa BetPlay
Barranquilla FC
Alianza F.C.
Alianza FC
Unión Magdalena
Llaneros FC
Unión Magdalena
Llaneros FC
Liga BetPlay
Deportivo Pasto
Independiente Medellín
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos