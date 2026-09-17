Con Rengifo, Jhon Arias y sin Luis Díaz: estos son los convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos de septiembre y octubre

Empezó una nueva era en la Selección Colombia de mayores. Más de dos meses después de la eliminación del Mundial de Norteamérica en octavos de final contra Suiza, el técnico argentino Néstor Lorenzo entregó la primera lista de convocados para los partidos amistosos con los que empezará el proceso de preparación para la Copa América del 2028 y las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2030. El seleccionador colombiano, que fue renovado hasta finales de 2029 después de la participación en el Mundial, aprovechó la fecha Fifa extendida –serán tres partidos–, que se disputará entre finales de septiembre y los primeros días de octubre, para iniciar el proceso de recambio generacional con miras a los próximos años.

Para los duelos contra los seleccionados de México, Paraguay y Perú, el entrenador nacional tendrá bajo sus órdenes a los 26 futbolistas convocados, de los que nueve son debutantes, durante un periodo de dieciséis días hábiles que, según manifestó, les servirán para conocer en profundidad a las figuras que buscan quedarse con un puesto en el elenco criollo en los próximos años. Entérese: ¿Quién llevará la 10 de la Selección Colombia después de James Rodríguez? Conozca aquí a los candidatos

¿Quiénes fueron los convocados por Néstor Lorenzo para la fecha Fifa?

Aldair Quintana Álvaro Montero Kevin Mier Álvaro Angulo

Daniel Muñoz

Dávinson Sánchez

Édier Ocampo

Jhon Lucumí

Kevin ANdrade

Roger Caicedo

Samuel Velásquez



Daniel Arcila

Gustavo Puerta

Jaminton Campaz

Jhon Arias

Jhon Solís Juan Rengifo Kevin Castaño

Matías Orozco Richard Ríos

Yaser Asprilla



Jaun Durán

Kevin Viveros

Luis Suárez

Óscar Perea

¿Quiénes son los debutantes y las principales sorpresas?

Este fue el primer llamado que Néstor Lorenzo hizo después de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, los grandes referentes del equipo nacional durante los últimos años, anunciaron que renunciaban a la Selección Colombia después de la participación en el Mundial de Norteamérica. Con la “partida” de esos jugadores, se finalizó un ciclo que empezó en 2011 y que llevó al país a disputar tres de las últimas cuatro Copas del Mundo. Además, para los duelos que se disputarán en Estados Unidos, Lorenzo no convocó a Luis Díaz, el futbolista colombiano más destacado del momento a nivel internacional –es el único incluido en la lista de 30 nominados al Balón de Oro–, porque habló con él y decidió darle descanso para que recuperara el rendimiento físico que lo llevó a destacarse con el Bayern Múnich y tuviera una pausa necesaria después de más de 60 partidos en un año. Lea también: Néstor Lorenzo revela este jueves primera convocatoria para su nuevo ciclo con Colombia; 25 jugadores esperan debutar

La ausencia del guajiro fue una de las grandes sorpresas de la convocatoria. También llamó la atención que no apareció en la lista el arquero Camilo Vargas. En su posición llamó a Aldair Quintana, quien brilla en el balompié ecuatoriano y regresa después de varios años, así como a Montero –estuvo en el Mundial– y Kevin Mier, que regresa después de una lesión “grave” que sufrió. También es llamativa la inclusión de Kevin Andrade, Royer Caicedo, Daniel Arcila, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Matías Orozco, Camilo Durán, Kevin Viveros y Óscar Perea, en la lista de convocados porque esta fue su primer llamado con el seleccionado nacional. Todos ellos son jóvenes que tienen proyección para consolidarse en el próximo proceso de clasificatorias.

¿Cuál fue el aporte del fútbol local?

Entre los futbolistas elegidos por Néstor Lorenzo, solo hay dos que juegan en el balompié local: Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo. Ambos pertenecen al registro de Atlético Nacional, uno de los clubes que más se destacan en el balompié local.

“Hubo chicos del fútbol colombiano que estaban en listas. Hay que verlos cómo reaccionan ante una intensidad mayor. Estamos contentos de elegir esta fecha para ver a los valores jóvenes”, dijo Néstor Lorenzo, quien también llamó a futbolistas como Kevin Andrade, Daniel Arcila, Royer Caicedo, Aldair Quintana, que hicieron parte de clubes criollos hasta hace poco.

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