¡Por fin! Dayro Moreno entre los convocados por Néstor Lorenzo para la Eliminatoria ante Bolivia y Venezuela

Colombia podría sellar su clasificación al Mundial 2026 en los duelos ante Bolivia y Venezuela. Conozca la lista de convocados de Néstor Lorenzo y qué necesita la Selección para asegurar el cupo.

  • El técnico Néstor Lorenzo destapó este viernes sus cartas para las dos últimas jornadas de la Eliminatoria. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El técnico Néstor Lorenzo destapó este viernes sus cartas para las dos últimas jornadas de la Eliminatoria. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 8 horas
bookmark

El técnico Néstor Lorenzo destapó sus cartas en la última convocatoria de Eliminatorias, para los duelos ante Bolivia y Venezuela, con los que se cierra la fase de clasificación de Sudamérica.

La principal novedad es la presencia del goleador de la Copa Sudamericana, Dayro Moreno, del Once Caldas, quien no estaba en selección desde 2016 cuando hizo parte del equipo que jugó la Copa América Centenario.

También aparecen jugadores como Andrés Román, David Ospina y Marino Hinestroza de Atlético Nacional.

La Selección se concentrará en Barranquilla desde este sábado 30 de agosto hasta el lunes 8 de septiembre, día en el que tomarán un vuelo directo a Maturín, Venezuela, para el cierre de las Eliminatorias.

Todos los futbolistas citados se reunirán en Barranquilla a más tardar el martes 2 de septiembre para afrontar el compromiso frente a la Selección de Bolivia, previsto para el jueves 4 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Colombia, que es sexto con 22 puntos, está a tres de confirmarse como clasificado y para lograrlo tendrá que medirse a Bolivia en el Metropolitano el próximo jueves, 4 de septiembre y luego, el 9 como visitante ante Venezuela.

Estos dos duelos son la última esperanza para los cafeteros que sueñan con ver a Luis Díaz jugando su primer mundial, el mismo sueño de Richard Ríos, Jhon Arias, y otros jugadores colombianos que aún no han estado en la máxima cita del balompié orbital.

Le puede interesar: Las cartas de Venezuela para enfrentar a Colombia por Eliminatorias

Convocados por Néstor Lorenzo para la Eliminatoria

Arqueros

David Ospina

Camilo Vargas

Kevin Mier

Defensas

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Andrés Román

Yerry Mina

Dávinson Sánchez

Jhon Lucumí

Yerson Mosquera

Johan Mojica

Déiver Machado

Volantes

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

Richard Ríos

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Jorge Carrascal

Jhon Arias

Juan Camilo Portilla

Delanteros

Luis Díaz

Jáminton Campaz

Jhon Córdoba

Luis Javier Suárez

Marino Hinestroza

Dayro Moreno

Deportes
Fútbol
Eliminatorias Mundial 2026
Bogotá
James Rodríguez
Luis Díaz
Néstor Lorenzo
