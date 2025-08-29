El técnico Néstor Lorenzo destapó sus cartas en la última convocatoria de Eliminatorias, para los duelos ante Bolivia y Venezuela, con los que se cierra la fase de clasificación de Sudamérica.

La principal novedad es la presencia del goleador de la Copa Sudamericana, Dayro Moreno, del Once Caldas, quien no estaba en selección desde 2016 cuando hizo parte del equipo que jugó la Copa América Centenario.

También aparecen jugadores como Andrés Román, David Ospina y Marino Hinestroza de Atlético Nacional.