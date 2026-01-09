¿Podrán los equipos antioqueños romper el mercado de pases en Colombia? Así se ha movido hasta el momento

El regreso, por tercera vez, de Falcao García al fútbol colombiano es el golpe de opinión más grande –hasta el momento–, de este mercado de pases en el fútbol colombiano. No solo por la figura del futbolista samario, sino porque fue un movimiento sorpresivo de los dirigentes del equipo bogotano.
Las otras veces que lo trajeron, hicieron “ruido” antes de que se concretara la operación. Esta vez Enrique Camacho y Gustavo Serpa, presidente y representante de Amber capital, grupo inversor dueño del equipo capitalino, respectivamente, se movieron con sigilo, en la sombra.