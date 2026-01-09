¿Podrán los equipos antioqueños romper el mercado de pases en Colombia? Así se ha movido hasta el momento

El regreso, por tercera vez, de Falcao García al fútbol colombiano es el golpe de opinión más grande –hasta el momento–, de este mercado de pases en el fútbol colombiano. No solo por la figura del futbolista samario, sino porque fue un movimiento sorpresivo de los dirigentes del equipo bogotano. Las otras veces que lo trajeron, hicieron “ruido” antes de que se concretara la operación. Esta vez Enrique Camacho y Gustavo Serpa, presidente y representante de Amber capital, grupo inversor dueño del equipo capitalino, respectivamente, se movieron con sigilo, en la sombra.

Una reunión en Madrid, España, fue decisiva para el regreso del futbolista que el próximo 10 de febrero cumplirá 40 años. García, máximo anotador de la Selección Colombia, con 35 tantos, busca ganar un título con el equipo del que es hincha y, sobre todo, dejar una mejor impresión en los aficionados: durante el año que duró su primer paso por el elenco capitalino, disputó 29 encuentros y celebró 11 goles.

¿Cuáles son los refuerzos con los que el DIM busca ser campeón en 2026?

Sin embargo, muchos equipos se están armando para lograr el objetivo de levantar una estrella el próximo año. El Medellín es uno de ellos. Los rojos de Antioquia estuvieron cerca de ganar un título el año pasado –llegaron a la final del Apertura y de la Copa–, pero el triunfo se les fue de las manos. Los aficionados “no aguantan más”. Finalizando diciembre, la barra popular del equipo emitió un comunicado en el que pedían que se consolidara un proyecto deportivo “ganador”, que le dé títulos a la hinchada que siempre los alentaba. También pedían que el dinero por venta de futbolistas se invirtiera en buenos refuerzos para el club. En este mercado el DIM ratificó que es un gran exportador. Los rojos vendieron, hasta el momento, a Juan David Arizala al Udinese de Italia por 3 millones de dólares y a Brayan León Muñiz –que el jueves se despidió del club–, al Mamelodi Sundowns del fútbol sudafricano, a cambio de 3.5 millones de euros, de acuerdo con cifras extraoficiales.

Por ahora, El Poderoso no ha hecho una gran compra. El jugador con más “renombre” que llegó al Medellín para 2026 es el volante chocoano Didier Moreno, quien terminó contrato con Junior en 2025 –después de ser campeón en diciembre–, y regresó al cuadro rojo para vivir su tercer paso por la institución. Moreno estaba en el DIM en el primer semestre de 2016, cuando consiguieron el título de Liga más reciente que tienen en sus vitrinas. También ganó la Copa del 2019. Su llegada aporta liderazgo y experiencia al mediocampo de un equipo que, por momentos, pareció falto de ambas cosas en partidos importantes durante el año pasado.

El Rey de Corazones también contrató al arquero uruguayo Salvador Ihcazo, de 33 años, para reemplazar a Washington Aguerre, quien regresó a Peñarol, el equipo en el que formó como profesional y del que es hincha confeso. El nuevo guardameta del DIM viene del Deportivo Pereira. Entre sus pergaminos tiene haber jugador en el Torino de Italia de 2015 a 2019, asó como haber atajado en el Genoa italiano y en Nacional, uno de los clubes tradicionales de su país. El cuadro rojo, además, continuó con la estrategia de fichar a futbolistas jóvenes, “desconocidos”, que se destacaron en la segunda división del fútbol colombiano. Tienen antecedentes buenos: Léyser chaverra y Jaime Alvarado, en algún momento capitanes del club, llegaron desde el Torneo BetPlay. Este año, la apuesta fue por Marlon Balanta, un defensa central de 19 años proveniente de Orsomarso que llegó a préstamos por un año y se perfila como “reemplazo” de Fáiner Torijano.

En la misma condición llegó el lateral derecho Juan Manuel Viveros, un joven de 21 años a quien cedieron desde el Houston Dynamo de la MLS; así como Jhon Edwin Montaño, el juvenil que en 2025 vendieron al Grupo City por 3 millones de euros y que regresó para sumar minutos tras un primer año no tan bueno en la segunda división de Bélgica. Se especula con que, en las próximas horas, llegará a El Equipo del Pueblo el delantero uruguayo Enzo Larrosa, un joven de 24 años que jugó en Cerro de Uruguay en 2025, anotó 9 goles y dio 4 asistencias en 29 partidos. Sería el reemplazo de Brayan León. Así las cosas, el DIM estaría casi completo. Solo le faltaría concretar la llegada de un “10” para reemplazar a Jarlan Barrera. Se dice que están cerca de cerrar la llegada de Daniel Cataño.

¿Nacional podrá romper el mercado de pases del primer semestre de 2026?

Dicen que Atlético Nacional siempre tiene la obligación de ganar los torneos que juega. Es una de las máximas de sus aficionados. También algo que tienen claro sus directivos. Por lo menos el presidente Sebastián Arango Botero lo expresa cada vez que puede. Sin embargo, en 2025 el cuadro verde no logró llegar a finales en Liga. Por eso no logró cupo en la Copa Libertadores de este año. Sí clasificó a la Sudamericana 2026. Lo hizo por dos vías: la reclasificación, en la que terminó tercero y la Copa Colombia, de la que resultó campeón.

Haber clasificado al segundo torneo en importancia en Suramérica, “condicionó” las decisiones que tomó el cuadro verde para moverse en este mercado de pases. Por el momento, se confirmó la salida de cuatro futbolistas: Joan Castro, Camilo Cándido, Facundo Batista y el ecuatoriano Billy Arce.

Entre tanto, el cuadro verde confirmó, hasta ahora, la llegada de tres refuerzos. El primero fue el lateral izquierdo argentino Milton Casco, quien a sus 37 años tendrá en Nacional su primera experiencia fuera de Argentina. Casco es un futbolista experimentado. Tuvo un paso por Gimnasia de La Plata, Newell’s Old Boys de Rosario y River plate. Con el cuadro “millonario”, jugó diez años: llegó en 2015 y salió a finales del 2025. En esa década ganó la Copa Libertadores en una ocasión y dos recopas sudamericanas. El argentino llega, con su experiencia, como reemplazo natural del uruguayo Camilo Cándido, que regresó al Cruz Azul de México.

El segundo refuerzo que presentó el cuadro verde fue el extremo derecho Nicolás Rodríguez, nacido en San José Del Guaviare en abril de 2004. El joven extremo llegó proveniente del Orlando City de Estados Unidos, llegó a préstamo por un año con opción de compra y es, de manera natural, el reemplazo de Marino Hinestroza, quien pronto será anunciado en Boca Juniors. El otro jugador que confirmó el cuadro verde es el arquero Kevin Cataño, un antioqueño de 22 años que brilló con Real Cundinamarca en la segunda división del fútbol colombiano en 2025 y que era pretendido por equipos como el Inter Miami de Estados Unidos, para reforzar la portería. Podría ser una señal de que, después del Mundial, David Ospina dejaría las canchas. Su llegada le pone “presión” a Harlen Castillo, segundo portero del equipo y abre la posibilidad a una salida de Luis Marquínez, que suena para Águilas. A Nacional, aún, le falta buscar un centro delantero, así como un lateral derecho. ¿El cuadro verde será el que de el golpe de opinión definitivo del mercado?

¿Cómo se han reforzado los otros “equipos grandes”?