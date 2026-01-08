Novela con final feliz: así convencieron a Falcao para que regresara a Millonarios

Desde su salida de Millonarios, Radamel Falcao García se dedicó a su familia y a viajar por el mundo, lo vieron en Francia, volvió al Mónaco, estuvo en Estados Unidos, también se le vio por España y otros lugares de Europa.
Concedió entrevistas, algunas muy polémicas en las que criticaba las canchas donde se disputa el fútbol colombiano, habló sobre lo que disfrutó y lo que no gozó tanto de su paso por Millonarios durante los dos torneos en los que estuvo con el club.
