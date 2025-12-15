Cinco colombianos nominados a los Premios The Best de la FIFA; ¿cuándo y dónde ver la ceremonia?

El fútbol ha demostrado que también se cuenta desde el espectáculo, la gala y los trofeos, especialmente en las noches en que se condensan meses de competencia, decisiones polémicas y nombres que le han dado vida al espectáculo futbolístico. Una de esas noches será la de este martes 16 de diciembre cuando la FIFA dé apertura a la gala de los Premios The Best, la prueba final del año en el que se conocerá quién descrestó realmente en el jugo y quién se quedará con el reconocimiento máximo.
En la edición 2025, el evento llega recargado con una sede estratégica, una final internacional para el cierre y una lista de nominados en la que Colombia dice presente. Le contamos cómo y a qué hora ver los premios, así como los colombianos que podrían ser galardonados.