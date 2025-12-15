Cinco colombianos nominados a los Premios The Best de la FIFA; ¿cuándo y dónde ver la ceremonia?

El fútbol ha demostrado que también se cuenta desde el espectáculo, la gala y los trofeos, especialmente en las noches en que se condensan meses de competencia, decisiones polémicas y nombres que le han dado vida al espectáculo futbolístico. Una de esas noches será la de este martes 16 de diciembre cuando la FIFA dé apertura a la gala de los Premios The Best, la prueba final del año en el que se conocerá quién descrestó realmente en el jugo y quién se quedará con el reconocimiento máximo. En la edición 2025, el evento llega recargado con una sede estratégica, una final internacional para el cierre y una lista de nominados en la que Colombia dice presente. Le contamos cómo y a qué hora ver los premios, así como los colombianos que podrían ser galardonados.

¿Cuándo y a qué hora son los premios The Best y cómo ver la ceremonia?

La ceremonia se realizará el martes 16 de diciembre de 2025 en Doha, Catar, ciudad que ya es costumbre que se convierta en el epicentro del fútbol internacional. La gala comenzará a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia), y contará con cerca de 800 invitados entre jugadores, entrenadores, dirigentes y figuras históricas del deporte. El evento se celebrará en la víspera de la final de la Copa Intercontinental, que enfrentará al París Saint-Germain y al Flamengo, un detalle que refuerza el peso simbólico de la cita y eleva el perfil internacional de la noche.

Los aficionados en Colombia podrán seguir la ceremonia en directo a través de FIFA+, la plataforma oficial de la federación internacional. Además la premiación central, la FIFA anunció que varios galardones, como los reconocimientos a aficionados, arqueros y goles, serán revelados mediante contenidos digitales y transmisiones en sus redes oficiales a lo largo de la jornada.

¿Quienes son los favoritos para ganar los premios The Best?

Con las votaciones ya cerradas, Ousmane Dembélé aparece como el principal candidato a quedarse con el premio, respaldado por una temporada brillante con el PSG y su reciente consagración con el Balón de Oro. Sin embargo, hay nominados que también amenazan, como Kylian Mbappé, Harry Kane, Mohamed Salah y la joven promesa del Barcelona, Lamine Yamal. En la categoría de mejor entrenador masculino, el español Luis Enrique parte como favorito tras conquistar la Champions League con el PSG, aunque deberá imponerse a rivales de peso como Arne Slot y Hansi Flick. En el fútbol femenino, la neerladesa Sarina Wiegman lidera las apuestas luego de lograr su tercera Eurocopa consecutiva como entrenadora, mientras que Inglaterra y España concentran la mayor cantidad de nominaciones a mejor jugadora del año. Las cartas más fuertes son la española Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, ambas empatadas con dos premios anteriores cada una.

¿Quiénes son los colombianos nominados a los premios The Best?

Jhon Arias y Kevin Mier fueron incluidos entre los candidatos al once ideal masculino de la FIFA, mientras que en la rama femenina aparecen Leicy Santos, Mayra Ramírez, y la arquera Katherine Tapia, quien además está nominada a mejor portera del año. La participación de cinco futbolistas colombianos confirma el buen momento del país en el escenario internacional.

¿Cómo se definen los ganadores en los premios The Best?