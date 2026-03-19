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“Mi silencio acaba aquí”: Dolores Huerta denunció abusos sexuales de César Chávez, símbolo de la lucha campesina en EE. UU.

La líder histórica de 95 años rompe seis décadas de silencio tras una investigación de The New York Times. El escándalo sacude los cimientos del movimiento campesino y desata una ola de peticiones para retirar el nombre de Chávez de espacios públicos.

  • “Mi silencio acaba aquí”: Dolores Huerta denunció abusos sexuales de César Chávez, símbolo de la lucha campesina en EE. UU.
Agencia AFP
hace 2 horas
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El legado de César Chávez, el rostro más visible del sindicalismo agrícola en Estados Unidos, enfrenta su hora más oscura. Dolores Huerta, su compañera de lucha y cofundadora de la Unión de Trabajadores Campesinos (UFW), ha confirmado mediante un desgarrador comunicado que fue víctima de abusos sexuales por parte de Chávez, sumándose a una investigación que describe un patrón de manipulación y violencia contra mujeres y menores.

A sus 95 años, Huerta explicó que su silencio durante décadas fue un intento de proteger la causa a la que dedicó su vida. Sin embargo, la revelación de otras víctimas la impulsó a hablar.

En un extenso reportaje que se publicó en el New York Times, la activista aseguró que tenía “casi 96 años y durante los últimos 60 he guardado un secreto porque creí que exponiendo la verdad dañaría al movimiento de los campesinos por el que he luchado toda mi vida”, confesó.

Ya había experimentado abuso y violencia sexual antes, y me convencí a mí misma de que estos eran incidentes que debía soportar sola y en secreto”, aseguró.

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En específico, detalló dos encuentros traumáticos. El primero, en 1966, donde fue “manipulada y presionada”; el segundo, una agresión sexual directa.

Según lo narrado al medio estadounidense, el primer hecho habría ocurrido en un viñedo en Delano, California, en 1966.

Asimismo, indicó que en una segunda ocasión “fui obligada, contra de mi voluntad, y en un entorno donde me sentía atrapada”. De acuerdo con su testimonio, en ambas situaciones quedó embarazada.

La investigación de The New York Times también recopila testimonios de mujeres que eran niñas o adolescentes (entre 13 y 15 años) cuando comenzaron los abusos en la década de los 70. Las víctimas describen a un Chávez que utilizaba su poder “mesiánico” para embaucar.

César Chávez. Foto: X @SenCortezMasto
César Chávez. Foto: X @SenCortezMasto

“Hizo muy bien su labor de manipulación. Deberían darle un premio de la Academia por todo lo que hizo”, declaró una de las denunciantes, quien sufrió abusos sistemáticos desde los 13 hasta los 17 años.

En California rebautizarán feriado de Chávez

Legisladores de California anunciaron este jueves que rebautizarán el feriado que honraba al fallecido líder sindical César Chávez como Día de los Campesinos, después de que salieran a la luz acusaciones de abuso sexual en su contra.

Cuando faltan pocos días para la celebración del festivo, el 31 de marzo, miembros del Senado y la Asamblea del estado donde Chávez inició el mayor movimiento de la causa campesina de Estados Unidos dijeron que tramitarán un proyecto de ley para cambiarle el nombre este mismo año.

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Según la investigación publicada el miércoles por el New York Times, Chávez habría abusado sexualmente durante décadas de menores de edad y mujeres, incluyendo a su compañera al frente del movimiento, Dolores Huerta.

En un comunicado este jueves, el presidente de la Asamblea de California, Robert Rivas, y la presidenta pro tempore del Senado regional, Monique Limón, apoyaron a las denunciantes, y dijeron que el movimiento campesino “nunca fue acerca de un individuo”.

“Para honrar la rica historia del movimiento en California y la dedicación inquebrantable que lo sustenta, presentamos una legislación para designar el siguiente feriado estatal en California en 2026: El Día de los Campesinos”, informaron.

El gobernador del estado, Gavin Newsom, dijo en X que “dadas las horrendas acusaciones que se hicieron públicas por primera vez ayer, este es un cambio bienvenido”.

Fuentes del legislativo detallaron a AFP que la ley debe aprobarse la semana que viene.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién fue César Chávez y por qué es noticia hoy?
Fue el líder sindical agrícola más importante de EE. UU. y fundador de la UFW. Hoy es noticia tras la denuncia de Dolores Huerta, su cofundadora, quien reveló haber sido víctima de abusos sexuales y manipulación por parte del líder.
¿Qué pasará con el feriado de César Chávez en California?
Debido a las denuncias de agresión sexual a mujeres y menores, el estado de California tramita una ley para cambiar el nombre del festivo del 31 de marzo a “Día de los Campesinos”, desvinculando la fecha de la figura individual de Chávez.
¿Qué reveló la investigación de The New York Times?
El reportaje describe un patrón sistemático de violencia sexual y manipulación psicológica ejercido por Chávez durante décadas, incluyendo testimonios de víctimas que eran menores de edad en los años 70.

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