Colombia sale por el tercer lugar del Mundial Sub-20 en Polonia; hora y dónde ver el duelo ante Italia

Con la mentalidad puesta en llevarse el tercer lugar, para mejorar el resultado histórico en el Mundial Sub 20 femenino, así están las integrantes de la Selección Colombia que, a las 11:00 a.m., hora de nuestro país, se miden a Italia en el Mundial Sub-20 femenino en Polonia.

Tras pasar el dolor de la derrota 3-0 ante Corea del Norte y convencidas en que aún pueden hacer historia y darle otra alegría a los aficionados colombianos, a sus familias y a ellas mismas.

“Estos torneos no deja espacio para nada, ni para quedarse en la felicidad de la victoria ni para mantener el dolor por la derrota. Acá ya hablamos con ellas, ya hicimos el trabajo de que sean conscientes que han hecho un gran papel y que aún pueden alcanzar otro resultado que les permita celebrar, por eso el duelo ante Italia será disputado al máximo”, comentó el técnico Carlos Paniagua, quien se ha apoyado en el trabajo del sicólogo Rafael Zabaraín.

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El entrenador también mencionó que las jugadoras son conscientes de que puede ser un día de mucha gloria para el país y por eso, saldrán con todo a buscar la victoria ante Italia, para quedarse con un lugar en el podio.

Colombia podrá contar de nuevo con la capitana y volante Juana Ortegón que le hizo bastante falta en el duelo de la semifinal, y por ello, estaría de nuevo en el once titular.

La Selección podría formar con Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez, Lina Arboleda; Samantha Rodríguez, Isabel Weiner, Juana Ortegón, Sintia Cabezas, Mariana Silva y Valerin Loboa.

Mariana Mosquera, del registro de Atlético Nacional, y quien ha alternado como titular y suplente con Colombia en el Mundial, sostuvo que “estamos tranquilas porque hemos dado todo en cada partido y así vamos a hacer ante Italia porque queremos cerrar con una victoria, con el tercer lugar del Mundial y así darle otra alegría al país, a nuestras familias y a nosotras, porque es un anhelo que tenemos”.

Hay que recordar que el mejor resultado histórico de Colombia en esta categoría es un cuarto lugar, logrado en el Mundial de Alemania 2010.

El compromiso entre Italia y Colombia se podrá ver en el país, desde las 11:00 a.m., a través de Caracol, RCN, las Apps de ambos canales, en www.golcaracol.com y DSports por suscripción.

Hay que recordar que España y Corea del Norte, se medirán este domingo, a las 11:00 a.m., hora de Colombia para definir al nuevo campeón, las asiáticas son las defensoras del título.

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