En vivo | Colombia cae goleada 0-3 contra Corea del Norte en menos de una hora de juego en las semifinales del Mundial Sub-20 Femenino

En Lodz, Polonia, la selección Colombia femenina sub-20 quiere adentrarse en la historia. En el Estadio Miejski LKS Lodz, las dirigidas por el antioqueño Carlos Paniagua buscan su primera final en el Mundial de la categoría con un equipo base que jugó el partido definitivo en la Copa Mundial sub-17 de la India en 2023. Esta es la segunda ocasión en la que el país llega a semifinales.

Para el duelo previo a la final, el rival es Corea del Norte, actual campeona del campeonato en la categoría y una de las potencias históricas del fútbol femenino juvenil, ganando 3 de las 11 anteriores ediciones. Tienen en Choe-Yon E a una de las goleadoras del torneo con 5 dianas. Colombia ya enfrentó a Corea en la fase de grupos, donde cayó 3-0.

Aunque en el duelo anterior el combinado nacional perdió a Juana Obregón por acumulación de amarillas, recuperó para esta semifinal a Lina Arboleda. Obregón es volante mixta, encargada de dominar los tiempos en la mitad del campo, además de ser la capitana. Por el lado de Arboleda, su función es de una lateral izquierda clásica, con ida y vuelta; sin embargo, se perdió los últimos 3 partidos por una tarjeta roja.

Carlos Paniagua designó a las siguientes once jugadoras para buscar la histórica clasificación a la final del Mundial: Agudelo (arquera); Torres, Viáfara, Martínez, Arboleda (defensas); Weiner, Rodríguez, Silva, Cardona (volantes); Cabezas y Loboa (delanteras).