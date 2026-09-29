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Colombia, en el top 5 de las ligas de fútbol más lentas del mundo

La Liga BetPlay registra uno de los menores porcentajes de desplazamientos por encima de 15 km/h entre 62 campeonatos analizados por CIES.

  • El ritmo de juego de la Liga BetPlay quedó bajo la lupa de un estudio que comparó 62 ligas del mundo. FOTO Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    El ritmo de juego de la Liga BetPlay quedó bajo la lupa de un estudio que comparó 62 ligas del mundo. FOTO Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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El fútbol profesional colombiano es uno de los más lentos del mundo.

La Liga BetPlay quedó ubicada entre las cinco competiciones de primera división con menor porcentaje de distancia recorrida a velocidades superiores a 15 kilómetros por hora, de acuerdo con un estudio del CIES Football Observatory, que comparó 62 ligas de todo el mundo.

El fútbol criollo registró un 81,3 % en este indicador. El dato refleja que esa proporción de la distancia recorrida por los futbolistas se realiza por debajo de los 15 km/h, mientras que el porcentaje restante corresponde a desplazamientos por encima de ese umbral.

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La medición permite observar una de las características físicas del juego en la Liga BetPlay y vuelve a poner en discusión el ritmo con el que se desarrollan los partidos del rentado nacional.

En la clasificación elaborada por el organismo con sede en Suiza, Colombia quedó por detrás de la UAE Pro League (83,6 %), la Liga Pro de Ecuador (82,3 %), la Liga 1 de Perú (82,0 %) y la Super Liga de China (81,6 %).

El registro colombiano, además, supera en este indicador a otras competiciones reconocidas. La Saudi Pro League aparece con 81,0 %, la Liga MX de México con 80,7 % y la Liga I de Rumania con 80,6 %.

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Factores como los planteamientos tácticos, la dinámica de cada encuentro, las características de los equipos y las situaciones propias de los partidos pueden influir en los desplazamientos registrados.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué porcentaje de distancia recorre la Liga BetPlay por encima de los 15 km/h?
La Liga BetPlay registra un 18,7 % de distancia recorrida por encima de los 15 km/h.
¿En qué posición quedó Colombia entre las ligas con menor intensidad de desplazamiento?
Colombia ocupó el quinto lugar entre las 62 ligas analizadas por el CIES Football Observatory.

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