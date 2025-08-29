Fracaso total si Colombia no clasifica con seis cupos directos: ¿habrá fiesta en casa o sufrimiento hasta el final?

Colombia está a las puertas de una nueva clasificación mundialista y no lograrla sería un fracaso estruendoso y más ante la ampliación de los cupos (6 directos y uno al repechaje).
El camino al Mundial de 2026 entra en su recta final y la Selección dirigida por Néstor Lorenzo tiene ante sí dos últimos exámenes que definirán su destino: primero contra Bolivia en Barranquilla y luego contra Venezuela en Maturín.
Le puede interesar: “Se le respeta hoy por lo que ha hecho”: Davinson Sánchez defendió y destacó el trabajo de la Selección Colombia