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Colombia, campeón de la Liga Femenina de Naciones

Derrotó 3-4 a Paraguay y se coronó campeona invicta. Ya tenía el cupo al Mundial de Brasil 2027.

  • La Selección Colombia femenina, que ha vivido un proceso de renovación, celebró su primer título internacional al coronarse campeona de la Liga de Naciones Femenina. FOTO afp
    La Selección Colombia femenina, que ha vivido un proceso de renovación, celebró su primer título internacional al coronarse campeona de la Liga de Naciones Femenina. FOTO afp
hace 2 horas
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Por luz élida molina marín

Con el lucimiento de Ana María Guzmán, quien se vistió de goleadora y marcó en dos ocasiones, Colombia venció 3-4 en su visita a Paraguay y se coronó como el primer campeón de la Liga de Naciones Femenina, al sumar 20 puntos.

Aunque las dirigidas por Ángelo Marsiglia tuvieron bastantes problemas defensivos y dos errores de la arquera Katherine Tapia le permitieron a Paraguay irse adelante en dos ocasiones, el grupo se pudo recomponer y, con esa lucha y garra que las caracteriza, remontó para quedarse con el título.

Los tantos de Colombia fueron obra de la lateral Ana María Guzmán, quien marcó el primero y el último del juego, a los 6 y 88 minutos, respectivamente. Los otros goles fueron de Marcela Restrepo, a los 43 minutos, mientras que Linda Caicedo se reportó a los 59 minutos, ambos de media distancia.

Por las locales, las celebraciones fueron de Dulce Quintana, a los 3 minutos, de penal; Claudia Martínez, a los 9 minutos, y Lice Chamorro, a los 45+1’.

Colombia, que ya había asegurado el cupo para el Mundial de Brasil 2027 y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, logró el primer título para una generación que se ha renovado y que en Paraguay recibió la medalla como campeona de la Liga de Naciones Femenina.

Al final del compromiso, Guzmán, quien fue la jugadora del partido, sostuvo: “Estamos muy felices por esta victoria, por alcanzar este título; es algo que hemos soñado desde que llegamos a la Selección. Nunca dudamos, nunca dejamos de luchar. Somos una gran familia y siempre mantuvimos la fe y creímos en nosotras, en nuestro trabajo, en este proceso, y por eso la felicidad es enorme”.

La titular de Colombia ante Paraguay fue con Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Iliana Izquierdo y Leicy Santos; Linda Caicedo, Gisela Robledo y Mayra Ramírez —quien regresó a la Selección tras un año por una lesión—.

En el segundo tiempo ingresaron Daniela Montoya, Wendy Bonilla y Maithé López, quienes también aportaron para la victoria.

Paraguay formó con Alicia Bobadilla; Concepción Fretes, Tania Riso, Fiorela Martínez y Daysi Bareiro; Cindy Ramos, Griselda Garay y Dulce Quintana; Lice Chamorro, Claudia Martínez y Rebeca Fernández.

Al final, la Tricolor terminó invicta con seis triunfos y dos empates para ajustar 20 puntos, líder solitaria y, junto a Argentina, quedarse con los cupos directos para la cita de 2027 en Brasil.

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