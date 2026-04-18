¡Por la gloria! Colombia busca el título Sub-17 ante Argentina en una final de talentos este domingo

Un año después de perder como anfitrión la final del Sudamericano sub-17 ante Brasil en Cartagena, Colombia tendrá la oportunidad de encontrar revancha este domingo cuando dispute el título de la edición 21 del certamen, esta vez ante Argentina en Paraguay.

Después de dejar el pasado jueves en el camino al vigente campeón, al derrotarlo 3-0, los dirigidos por Freddy Hurtado llegan motivados al último duelo con la misión de lograr para el país la segunda conquista en su historia, tras la lograda en 1993 (Chile fue subcampeón).

Ante Argentina, con cuatro títulos y que se impuso 3-1 a Ecuador en la otra semifinal con figuras como Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Simón Escobar, el elenco Tricolor pondrá a prueba nuevamente sus talentos.

Además de Adrián Mosquera y José Escorcia, quienes marcaron en la victoria frente a Brasil, Colombia cuenta con otros buenos prospectos que ya empiezan a sonar fuerte para llegar a clubes grandes de Europa, como Samuel Martínez, mediocampista de 17 años que pertenece a Atlético Nacional.

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Según informó el diario TZ alemán, el Bayern Múnich, en el que milita Luis Díaz y que hoy se podría coronar campeón de la Bundesliga si le gana al Stuttgart, ya puso sus ojos en esta promesa del balompié criollo, y por quien ya existiría contacto entre el departamento de scouting del club bávaro y el entorno del jugador.

En el Sudamericano, Samuel viene brillando, y este domingo tendrá otra buena oportunidad para exhibirse.

El juvenil se desempeña principalmente como mediapunta, aunque también puede jugar como interior. Destaca por su calidad técnica, su capacidad para controlar el ritmo del partido y su madurez para resolver bajo presión, cualidades poco comunes en jugadores de su edad.

El interés no se limita al Bayern. De acuerdo con la plataforma GiveMeSport, clubes como el Liverpool y el Chelsea también siguen de cerca su evolución, lo que convierte su situación en una auténtica batalla entre gigantes por esta joya emergente del continente.

No obstante, cualquier movimiento internacional deberá esperar. Según la normativa FIFA, los futbolistas solo pueden ser transferidos a Europa cuando cumplen la mayoría de edad, por lo que Martínez no podría dar el salto hasta después de los 18 años.