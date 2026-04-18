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¡Por la gloria! Colombia busca el título Sub-17 ante Argentina en una final de talentos este domingo

La Tricolor buscará, tras 33 años, su segundo título sudamericano ante Argentina. Samuel Martínez será uno de los líderes en el mediocampo.

  • Samuel Martínez, el 10 de la Selección Colombia que jugará hoy la final del Sudamericano Sub-17 en Paraguay. Nació en Tuluá, Valle, y es hijo del exjugador Jairo ‘el Indio’ Martínez. FOTO GETTY
    Samuel Martínez, el 10 de la Selección Colombia que jugará hoy la final del Sudamericano Sub-17 en Paraguay. Nació en Tuluá, Valle, y es hijo del exjugador Jairo ‘el Indio’ Martínez. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Un año después de perder como anfitrión la final del Sudamericano sub-17 ante Brasil en Cartagena, Colombia tendrá la oportunidad de encontrar revancha este domingo cuando dispute el título de la edición 21 del certamen, esta vez ante Argentina en Paraguay.

Después de dejar el pasado jueves en el camino al vigente campeón, al derrotarlo 3-0, los dirigidos por Freddy Hurtado llegan motivados al último duelo con la misión de lograr para el país la segunda conquista en su historia, tras la lograda en 1993 (Chile fue subcampeón).

Ante Argentina, con cuatro títulos y que se impuso 3-1 a Ecuador en la otra semifinal con figuras como Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Simón Escobar, el elenco Tricolor pondrá a prueba nuevamente sus talentos.

Además de Adrián Mosquera y José Escorcia, quienes marcaron en la victoria frente a Brasil, Colombia cuenta con otros buenos prospectos que ya empiezan a sonar fuerte para llegar a clubes grandes de Europa, como Samuel Martínez, mediocampista de 17 años que pertenece a Atlético Nacional.

Lea: Colombia goleó 3-0 a Brasil y jugará la final del Sudamericano Sub-17 con Argentina: vea los goles

Según informó el diario TZ alemán, el Bayern Múnich, en el que milita Luis Díaz y que hoy se podría coronar campeón de la Bundesliga si le gana al Stuttgart, ya puso sus ojos en esta promesa del balompié criollo, y por quien ya existiría contacto entre el departamento de scouting del club bávaro y el entorno del jugador.

En el Sudamericano, Samuel viene brillando, y este domingo tendrá otra buena oportunidad para exhibirse.

El juvenil se desempeña principalmente como mediapunta, aunque también puede jugar como interior. Destaca por su calidad técnica, su capacidad para controlar el ritmo del partido y su madurez para resolver bajo presión, cualidades poco comunes en jugadores de su edad.

El interés no se limita al Bayern. De acuerdo con la plataforma GiveMeSport, clubes como el Liverpool y el Chelsea también siguen de cerca su evolución, lo que convierte su situación en una auténtica batalla entre gigantes por esta joya emergente del continente.

No obstante, cualquier movimiento internacional deberá esperar. Según la normativa FIFA, los futbolistas solo pueden ser transferidos a Europa cuando cumplen la mayoría de edad, por lo que Martínez no podría dar el salto hasta después de los 18 años.

Mientras tanto, su crecimiento en Sudamericano sigue atrayendo miradas, y su nombre suena con fuerza como una de las grandes promesas del fútbol colombiano. En Paraguay, junto a sus compañeros, espera darle a Colombia un título que no levanta desde hace 33 años.

Se adelantó la hora de la final en Paraguay

El duelo de la final del Campeonato Sudamericano Sub-17 masculino, que se realizará este domingo en Luque, Paraguay, cambió de horario. Así lo dio a conocer la Federación Colombiana de Fútbol, tras la confirmación de la Conmebol.

Le puede interesar: ¿Quién es José Escorcia, la figura de Atlético Nacional que metió a Colombia en la final del Sudamericano sub-17 y va por su segundo Mundial?

El compromiso, que estaba programado para las 6:00 de la tarde, finalmente comenzará a las 5:30 p.m. Tras su buena presentación, el conjunto criollo logró su clasificación al Campeonato Mundial de la categoría que se realizará en Catar, en noviembre próximo.

Colombia fue segunda en el Grupo A del Suramericano con 7 puntos: empató contra Ecuador (0-0), venció a Chile (1-0), perdió con Uruguay (0-2), se impuso a Paraguay (2-0) y luego a Brasil (3-0).

Siga leyendo: Todo listo para la final Sub-17: Colombia vs Argentina, día y hora confirmados

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