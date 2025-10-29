¿Una señal para James? Club León sería vendido en medio de las polémicas legales de su máximo accionista

Grupo Pachuca confirmaría la puesta en venta del 60% de las acciones del Club León en medio de controversias legales que rodean a su máximo accionista, Jesús Martínez, y la noticia de que su estrella, James Rodríguez, no renovará su contrato. La decisión busca evitar futuras sanciones internacionales derivadas de la multipropiedad.

La venta de acciones sería una respuesta al ultimátum emitido por la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que han establecido la fecha límite de mediados de 2026 para eliminar la multipropiedad dentro del balompié mexicano.

De acuerdo con medios mexicanos, Grupo Pachuca ya tiene a alguien interesado en la venta de La Fiera. El plan contempla la venta del 60% de las acciones del conjunto esmeralda, mientras que la familia Martínez Patiño mantendrían el 40% restante, esto con el fin de conservar el control deportivo y la filosofía del proyecto, aunque el dueño principal ya no sea el mismo, buscando así evitar situaciones que perjudiquen con la multipropiedad.

La propuesta de venta será presentada oficialmente en diciembre durante la Asamblea de Dueños de la Liga MX en donde, si todo avanza conforme a lo planeado, la transacción definitiva se concretaría en mayo de 2026.

Se estima que la operación de compra-venta podría rondar los más de 100 millones de dólares, con el club manteniendo un valor cercano a los 200 millones de dólares.

Aún sin ser oficializada la propuesta ante los dueños de los clubes del fútbol mexicano, ya hay posibles compradores del club León. Uno de los nombres que ha trascendido es Apollo Group, un fondo de inversión de Estados Unidos fundado en 1990 por Leon Black, que se especializa en gestionar fondos para multinacionales, con principales negocios en gestión hotelera y logística para la industria de cruceros.