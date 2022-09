Desde el 25 de agosto de 2019 no se marcaban 7 goles en un clásico entre Medellín y Nacional (5-2 a favor del verde), pero este domingo se tumbaron varios registros en un partido que fue intenso de principio a fin y, en el que al final, triunfó el conjunto rojo por 4-3.

Sin embargo, la poderosa embestida de ese primer tiempo no terminó ahí. A los 21 minutos llegaría el segundo festejo del DIM. Ahora fue Diber Cambindo, que aprovechó un error en salida de Andrés “El Rifle” Andrade, para recibir el balón en el área y poner el partido 2-0. En ese momento se intensificó la fiesta roja en las tribunas del estadio Atanasio Girardot, porque Medellín jugaba como nunca había lucido este semestre. En cambio, Nacional se veía impotente y desconcertado .

En un principio, Medellín salió arrollador y no dejó ni siquiera acomodarse a Nacional cuando a los 35 segundos ya ganaba 1-0 con una anotación de Andrés Cadavid, que entrará a la historia por haber convertido el gol más rápido de los clásicos .

Pero esa ilusión se desmoronaría 5 minutos después en otra arremetida del DIM en la que el argentino Luciano Pons puso el 4-1 en el marcador. Otro hecho histórico, pues en toda la historia de los clásicos, nunca el elenco rojo le había anotado 4 veces a Nacional en un primer tiempo.

Así se cerraría el telón de los primeros 45 minutos, pero en el segundo tiempo la historia sería distinta y la ventaja del Medellín de a poco se reduciría.

Como ya tiene acostumbrada a la afición, “El Arriero” le cambió la cara al equipo, y también influyeron otros factores para que la balanza fuera más pareja.

El primero, fue la expulsión de Andrés Ricaurte, que al minuto 55 abandonó la cancha tras una falta sobre Daniel Mantilla. El rojo sintió su ausencia y Nacional se envalentonó para reducir la brecha en el marcador.

A los 64 minutos llegaría otro penalti, después de que el árbitro revisara el VAR y decidiera cobrar una mano del volante Adrián Arregui. El encargado de la responsabilidad nuevamente fue Jéfferson Duque. Sin embargo, en primera instancia lo atajaría el portero Marmolejo, pero la acción se repetiría después de que el VAR le informara que el cuidapalos rojo se había adelantado. Eso generó el rechazo de la afición roja, que era mayoría, teniendo en cuenta la localía del Medellín, pero también le cayó como un bálsamo a la parcialidad visitante. Duque pidió de nuevo el balón y esta vez sí dejó sin opción a Mosquera para el 4-2 parcial.

Corría el minuto 64, pero el panorama cambió y Nacional tomó un segundo aire. Seis minutos después, Dorlan Pabón, aprovechando su virtud en los remates de larga distancia, sacó un bombazo para el 4-3 definitivo en el marcador.

De esa manera, la afición roja pasaba del júbilo a la cautela, mientras que la verdolaga empujaba a su equipo a ir por el empate y estuvo cerca de conseguirlo en un cabezazo que no fue gol gracias a la reacción felina de Mosquera Marmolejo.

El tiempo no le alcanzó a Nacional y Medellín terminó festejando un partido en el que fue amplio dominador durante la primera etapa, pero en el que aflojó al final y le dio vida al verde que nuevamente dejó en evidencia los graves errores defensivos que no ha podido solucionar.

“Preocupado por el primer tiempo de Nacional, no lo esperaba y DIM nos pasó por encima”, indicó el técnico Hernán Darío Herrera en la rueda de prensa. No obstante, “El Arriero” destacó la reacción en el segundo tiempo: “Tuvimos para remontar ese 4-1 hasta el final, pero no se pudo”.

Por su parte, el técnico David González dijo que se enfocaron en planear el partido durante la semana . “Diseñamos y entrenamos el plan de juego. La motivación del jugador siempre está, lastimosamente a veces los resultados no llegan, pero esta vez hicimos lo que se trabajó para este partido, menos el quedar con 10 hombres como sucedió”.

En fin, el clásico que fue para Medellín, resultó atractivo, generoso e intenso.

Síntesis del partido

Medellín 4

Andrés Mosquera; Juan Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez (Yulián Gómez 69’); Jordy Monroy (Felipe Pardo 80’), Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Vladimir Hernández (Óscar Méndez 68’); Diber Cambindo (Christian Marrugo 80’) y Luciano Pons (Daniel Torres 57’).

Entrenador: David González.

Goles: Andrés Cadavid (35’), Diber Cambindo (21’ y 29’), Luciano Pons (40’).

Figura: Andrés Mosquera.

Expulsado: Andrés Ricaurte (55’).

Nacional 3

Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Álvaro Angulo (Jaider Asprilla, 85’), Danovis Banguero; Nelson Palacio (Yeison Guzmán 31’), Sebastián Gómez (Álex Mejía, 88’); Daniel Mantilla, Andrés Andrade, Dorlan Pabón y Jéfferson Duque.

Entrenador: Hernán Darío Herrera.

Goles: Jéfferson Duque (35’ y 64’, ambos de penalti).

Figura: Jéfferson Duque.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)