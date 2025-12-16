Medellín en modo final: fiesta asegurada y máxima seguridad para el clásico en Copa BetPlay

Al hacer un recorrido por céntricos lugares de Medellín, entre ellos la carrera 70, Junín, Laureles y El Poblado, así como por otros municipios del Valle de Aburrá, aún se ven pegadas, en algunos establecimientos públicos, bombas verdes y blancas en alusión a Atlético Nacional, y rojas y azules en referencia a Independiente Medellín, los equipos que disputan la final de la Copa BetPlay 2025. Ese escenario de fiesta quedó instalado desde el pasado sábado con motivo del primer round entre ambos clubes, que definirán este miércoles, a partir de las 7:30 de la noche, el título en el Atanasio, donde el DIM oficiará de local. El duelo de ida terminó 0-0. Este martes, por los alrededores del estadio Atanasio Girardot, mientras se escuchaba música decembrina, se veían personas ofreciendo entradas para el encuentro y otros buscando “hacer su diciembre”, intentando vender camisetas y suvenires de los equipos grandes de Antioquia. Ese ambiente festivo se apreciará este miércoles con más fuerza, de cara al desenlace de una serie que se espera tenga un mejor espectáculo en la cancha, luego de lo presenciado en el juego inicial, bastante cortado, producto de faltas y tiempo perdido.

En disputa no solo está el honor de vencer al rival de patio, sino el de intentar salvar con una alegría una temporada bastante complicada para ambos bandos, sobre todo para Nacional, que tiene una de las nóminas más costosas del fútbol profesional colombiano, y que está acostumbrado a competir internacionalmente, pero este año fracasó en Libertadores al ser incapaz de cerrar una serie en la que se veía amplio favorito y que terminó perdiendo, por penales, en los cuartos de final. En Liga también quedó en deuda. Lo de Medellín también fue complicado. Perdió la final de la Liga del primer semestre y quedó eliminado en los cuadrangulares de la más reciente, luego de ser el mejor en la fase de todos contra todos. Por eso, el duelo final de Copa cobra un tinte diferente, de cuidado y de tensión, pues si bien en la ciudad se percibe un ambiente de fiesta, en redes sociales el tema ha estado caldeado por las críticas que vienen recibiendo jugadores, cuerpo técnico y directivos de los dos clubes, por lo que se llama a la calma y a la compostura antes, durante y después de la definición del título.

Cardona, con ilusión y respeto

Edwin Cardona buscará ser fundamental para que Nacional salga victorioso, como dijo en rueda de prensa, donde destacó la unión y el apoyo como grupo. “Uno siempre quiere ganar un clásico, y más si es en una final. Ojalá se dé un bonito espectáculo para la gente y Dios quiera que podamos salir victoriosos; sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival”, señaló Edwin, quien ha vivido momentos de contrastes este semestre, luego de fallar dos penaltis en Libertadores contra São Paulo y ser expulsado frente a ese mismo rival. Si bien un sector de la hinchada lo prefiere en campo, donde ha perdido continuidad, a otros les gusta más el juvenil centrocampista Juan Manuel Rengifo. “Dios quiera que pueda levantar ese título y darle la alegría a la gente que verdaderamente sufrió conmigo ese proceso de lo que me pasó. Fue algo duro y ahí es donde uno se da cuenta quién está y quién no. Estaré agradecido con ellos, con el profe (Diego Arias), la gente que me levantó, mi familia, personas del club e hinchas que me acompañaron. Si Dios me da la oportunidad de seguir el otro semestre, que así sea”, agregó el creativo, mostrando su respaldo a Rengifo.

Londoño, optimista