Luis de la Fuente convocó al colombo-español Christian Mosquera, que milita en el Arsenal, para amistosos con Serbia y Egipto

El colombo-español Christian Mosquera fue convocado por el técnico Luis de la Fuente para ser parte de la Selección de España para la ventana que arranca el próximo lunes 23 de marzo, para afrontar los dos partidos amistosos ante Serbia y Egipto. El central que cumple con una buena campaña con el Arsenal, y ha hecho todas las divisiones menores con la selección ibérica, recibe así la recompensa a su dedicación, trabajo y disciplina. Con Colombia, Christian estuvo en una convocatoria, en la categoría Sub-20 que en su momento dirigía Héctor Cárdenas, pero debido a que nunca jugó, se abrió la posibilidad de que pudiera actuar por España y eso es lo que acaba de pasar, ya que al ser convocado con la categoría absoluta ya se decanta por ese país.

Mosquera fue llamado junto a Marcos Llorente, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo; que militan en el Atlético Madrid, Tottenham, Athletic, Barcelona, Real Madrid, Chelsea y Bayer Leverkusen. Nacido en Alicante, pero de padres colombianos, Christian empezó desde los 14 años en las divisiones menores de la Selección española y en 2024 hizo parte del equipo nacional que se quedó con el oro de los Juegos Olímpicos de París.