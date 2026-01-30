x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín
sabado
no

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Video | Cristian “Chicho” Arango ya está en Medellín para convertirse en nuevo refuerzo de Atlético Nacional

El jugador ya se encuentra en Medellín para ultimar detalles y convertirse en nuevo jugador de Atlético Nacional.

  • Cristian “Chicho” Arango está listo para ser anunciado como refuerzo de Nacional. FOTO INSTAGRAM
    Cristian “Chicho” Arango está listo para ser anunciado como refuerzo de Nacional. FOTO INSTAGRAM
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Atlético Nacional está a punto de cerrar una de las incorporaciones más esperadas para el primer semestre de 2026. En la noche del jueves, Cristian “Chicho” Arango arribó a Medellín con el objetivo de ultimar detalles y oficializar su vinculación al conjunto verdolaga.

El delantero colombiano aterrizó en el aeropuerto José María Córdova, donde fue recibido por algunos hinchas de Nacional que se acercaron para darle la bienvenida y expresarle su respaldo. El cálido recibimiento no pasó desapercibido y rápidamente las imágenes de su llegada comenzaron a circular en redes sociales, donde se viralizó un video del momento.

Arango, reconocido por su capacidad goleadora y experiencia internacional, cumplirá en las próximas horas con los exámenes médicos de rigor y resolverá los últimos aspectos contractuales. De superar este paso sin inconvenientes, el atacante será presentado oficialmente como nuevo jugador de Atlético Nacional.

Con esta incorporación, el equipo antioqueño refuerza su frente de ataque y envía un mensaje claro de ambición de cara a los retos del primer semestre de 2026, tanto en el ámbito local como internacional.

También se conoció que llevará el dorsal número 17, el cual ya ha utilizado antes en su carrera.

