Video | Cristian “Chicho” Arango ya está en Medellín para convertirse en nuevo refuerzo de Atlético Nacional

Atlético Nacional está a punto de cerrar una de las incorporaciones más esperadas para el primer semestre de 2026. En la noche del jueves, Cristian “Chicho” Arango arribó a Medellín con el objetivo de ultimar detalles y oficializar su vinculación al conjunto verdolaga.

El delantero colombiano aterrizó en el aeropuerto José María Córdova, donde fue recibido por algunos hinchas de Nacional que se acercaron para darle la bienvenida y expresarle su respaldo. El cálido recibimiento no pasó desapercibido y rápidamente las imágenes de su llegada comenzaron a circular en redes sociales, donde se viralizó un video del momento.