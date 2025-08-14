Catalina Pérez reforzará importante equipo de Francia, ¿jugará Champions?

Es la mujer de las primeras veces. Fue la primera arquera colombiana que llegó el fútbol femenino europeo, para muchos el más competitivo del mundo. También fue pionera en llegar a los arcos del fútbol alemán y ahora, con 30 años y una carrera deportiva de seis años, se convirtió en la única Suramericana que ha firmado contrato con el Racing de Estrasburgo de Francia.
La guardameta bogotana Catalina Pérez, una de las habituales convocadas a la Selección Colombia femenina, fue presentada como refuerzo del equipo francés, que compite en la primera división femenil de su país, para la temporada que está por empezar. La recibieron como una figura. Fue anunciada con “bombos y platillos”.