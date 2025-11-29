DIM se quejó por errores arbitrales que lo han perjudicado y pidió garantías para lo que resta de la Liga Betplay

Independiente Medellín presentó queja formal por los errores arbitrales y decisiones de los jueces que, considera, lo han perjudicado en el desarrollo del cuadrangular de la Liga Betplay-2.
En la rueda de prensa en Cali, tras la derrota con América 2-1, el asistente técnico del Poderoso, el italiano Giuliano Tiberti, ya había manifestado su inconformidad por las decisiones desiguales que, en su concepto han tomado los árbitros en los duelos ante Junior en Barranquilla, el clásico con Atlético Nacional y el duelo ante América en el Pascual Guerrero.