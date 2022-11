“El sueño de seguir en el Mundial se acabó. Creo que un empate hubiese sido más justo, pero el fútbol castiga al que no marca; y nosotros no lo hicimos”, declaró el ex técnico del Real Madrid y de la selección de Portugal en la rueda de prensa posterior al partido, disputado en el estadio Al Thumama de Doha. La eliminación de los iraníes del Mundial se dio en medio de la tercera polémica que protagonizó el entrenador luso en la que el grupo encargado de las comunicaciones del seleccionado de Irán no le permitieron a las periodistas mujeres hacer preguntas en la rueda de prensa previa al partido, en el que al final fueron derrotados por los norteamericanos.

“Jugamos mejor, pero no marcamos. El fútbol castiga al que no marca y no entiende del si condicional. Creo que el empate hubiese sido más justo, pero el fútbol no es una cosa de justicia. No marcamos, ellos sí; ganaron y pasan ronda”, comentó el veterano técnico luso, que tiene 69 años y fue uno de los más veteranos del torneo.

“Felicitamos a los Estados Unidos por su clasificación y les deseamos buena suerte para lo que queda de campeonato” apuntó Queiroz, de 69 años, que dejó una gran imagen con la selección persa, inmersa hace dos meses en todo tipo de polémicas y controversias, de las que prefirió no profundizar.

“Estoy muy orgulloso de estos jugadores fantásticos; por su carácter, valentía y dedicación”, manifestó Queiroz.