Video | Con goles de Vinicius y Raphinha, un renovado Brasil le ganó 4-2 a Australia en partido amistoso

Brasil ganó este martes 4-2 su segundo amistoso de esta Fecha FIFA contra Australia, su reencuentro con el triunfo después de la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026.
El Scratch de Carlo Ancelotti reaccionó en el Suncorp Stadium de Brisbane, cuatro días después de haber empatado 1-1 con los Socceroos en Townsville.
Los goles de la selección verdeamarela fueron anotados por Vanderson en el minuto 3, Raphinha de penalti en el 45, Bruno Guimarães en el 69 y Vinícius Júnior, en una nueva pena máxima, en el 80.