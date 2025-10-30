Fifa presentó a Boma, la mascota del Mundial Sub 17 de Qatar que le rinde homenaje a “Bora” Milutinović

Las mayores promesas del mundo se darán cita en Qatar para el primer Mundial sub-17 de 48 selecciones, y el ave es un homenaje a una figura que a menudo pasa inadvertida en el fútbol: la del ojeador. El nombre BOMA significa “búho” en árabe y es un guiño al legendario exjugador y técnico serbio Velibor “Bora” Milutinović, que dirigió a cinco selecciones distintas en Mundiales consecutivos entre 1986 y 2002, antes de trasladarse a Qatar, país en el que ha contribuido al desarrollo de este deporte como entrenador y ojeador. La buena trayectoria de Qatar en el fútbol internacional se debe en parte a la labor de Milutinović, que ha ejercido de consultor, mentor y defensor a ultranza del fútbol catarí desde su llegada al país en 2009.

El serbio contribuyó en la presentación de la candidatura del país que a la postre organizó la Copa Mundial de la FIFA 2022, y ha ejercido de asesor y embajador de la prestigiosa Academia Aspire, el centro de tecnificación y desarrollo del talento en el que se han formado numerosos campeones de la Copa de Asia de la AFC y jugadores de la selección catarí que hace poco se clasificó para la Copa Mundial de la FIFA 26. Al igual que sucede con Milutinović, la experiencia y sabiduría de BOMA salen a relucir cuando busca futuras estrellas, para lo cual se sirve de su ojo para el talento y su inteligencia para fomentar el desarrollo de las próximas generaciones de futbolistas. El búho, de apariencia inconfundible, luce un plumaje propio de su especie y unas gafas prominentes. Tanto BOMA como Milutinović son símbolos de una competición que busca dar alas a los jugadores más prometedores del planeta en su primera competición mundial.

BOMA es el mejor homenaje posible a Milutinović y a todos los que, como él, ponen su experiencia, inteligencia y visión de futuro al servicio de la búsqueda de talentos en todos los rincones del planeta. El búho entrará en escena el mes que viene cuando comience la competición ampliada de 48 selecciones, que tendrá lugar en un ambiente familiar, cortesía del vanguardista complejo Aspire Zone de Doha. La competición ha dado a conocer figuras de la talla de Gianluigi Buffon, Luís Figo, Xavi Hernández, Eden Hazard, Andrés Iniesta, Neymar, Ronaldinho, Son Heung-min y Francesco Totti, futbolistas que pasarían a hacer historia. * Con información de FIFA

