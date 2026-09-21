Boca intentó que Néstor Lorenzo no convocara a Álvaro Montero

El Club Atlético Boca Juniors pasa por su mejor momento futbolístico de los últimos 3 años, compitiendo en todos los frentes posibles y encontrando en Álvaro Montero una de las principales figuras de su plantilla. El arquero guajiro de 2 metros es fundamental para la seguridad xeneize, siendo figura en dos tandas de penales (una en Copa Sudamericana y otra en Copa Argentina), razón por la cual el técnico del equipo quiere contar con él siempre.

Tras el clásico contra San Lorenzo, donde Boca se impuso por 2-0 (Lozano y Merentiel) en condición de visitante, el entrenador Rodolfo Arruabarrena respondió en rueda de prensa sobre la importancia de Álvaro Montero en el equipo, ya que el guardameta se perderá el duelo de eliminación directa por los cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing Club por su convocatoria con la selección Colombia.

“El presidente (Juan Román Riquelme) habló con Néstor Lorenzo y fue claro. Lo necesita. Yo no le voy a cortar a un jugador la opción de representar a su selección”, afirmó Arruabarrena.