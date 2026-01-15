Bellingham estalla tras la salida de Xabi Alonso del Real Madrid: “No crean todo lo que leen”

La inesperada salida de Xabi Alonso de la dirección técnica del Real Madrid no solo dejó un vacío en el club blanco, sino que también abrió la puerta a una avalancha de rumores y lecturas apresuradas sobre el futuro inmediato del plantel. En medio de ese clima de incertidumbre, uno de los nombres que apareció en el centro de la conversación fue el de Jude Bellingham, señalado por algunas versiones como protagonista indirecto del sacudón que vive el vestuario merengue.

Cansado de las especulaciones, el mediocampista inglés decidió romper el silencio y lo hizo sin rodeos. A través de sus redes sociales, Bellingham respondió con dureza a las informaciones que lo vinculan de manera negativa con la salida del entrenador. “Hasta ahora he dejado pasar demasiados de estos, siempre con la esperanza de que la verdad salga a la luz a su debido tiempo. Pero honestamente... qué montón de mierda”, escribió el jugador, dejando clara su molestia y marcando distancia frente a los rumores.

El mensaje no se quedó ahí. Bellingham apuntó directamente contra quienes, según él, alimentan la desinformación sin pruebas ni contexto. “Realmente siento pena por las personas que se aferran a cada palabra de estos payasos y sus ‘fuentes’”, agregó, en una crítica frontal a cierto sector del entorno mediático que, en su opinión, prioriza el impacto antes que la verdad.