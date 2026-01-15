x

Bellingham estalla tras la salida de Xabi Alonso del Real Madrid: “No crean todo lo que leen”

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid desató rumores en el entorno del club, y Jude Bellingham decidió ponerle freno a las especulaciones con un contundente mensaje en sus redes sociales.

  En la imagen aparece Xavi Alonso dándole indicaciones a Bellingham. FOTO GETTY
    En la imagen aparece Xavi Alonso dándole indicaciones a Bellingham. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 4 horas
bookmark

La inesperada salida de Xabi Alonso de la dirección técnica del Real Madrid no solo dejó un vacío en el club blanco, sino que también abrió la puerta a una avalancha de rumores y lecturas apresuradas sobre el futuro inmediato del plantel. En medio de ese clima de incertidumbre, uno de los nombres que apareció en el centro de la conversación fue el de Jude Bellingham, señalado por algunas versiones como protagonista indirecto del sacudón que vive el vestuario merengue.

Cansado de las especulaciones, el mediocampista inglés decidió romper el silencio y lo hizo sin rodeos. A través de sus redes sociales, Bellingham respondió con dureza a las informaciones que lo vinculan de manera negativa con la salida del entrenador. “Hasta ahora he dejado pasar demasiados de estos, siempre con la esperanza de que la verdad salga a la luz a su debido tiempo. Pero honestamente... qué montón de mierda”, escribió el jugador, dejando clara su molestia y marcando distancia frente a los rumores.

El mensaje no se quedó ahí. Bellingham apuntó directamente contra quienes, según él, alimentan la desinformación sin pruebas ni contexto. “Realmente siento pena por las personas que se aferran a cada palabra de estos payasos y sus ‘fuentes’”, agregó, en una crítica frontal a cierto sector del entorno mediático que, en su opinión, prioriza el impacto antes que la verdad.

Para cerrar, el volante de la selección inglesa lanzó un llamado a la responsabilidad en el ejercicio periodístico, especialmente en un club donde cualquier versión tiene repercusión global. “No creas todo lo que lees. De vez en cuando esta gente debe rendir cuentas por difundir este tipo de desinformación dañina para conseguir clics y generar más controversia”, sentenció.

El pronunciamiento de Bellingham no solo refleja su incomodidad ante las versiones que circulan, sino también la tensión que se vive en el entorno del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso. En un club acostumbrado a convivir con el ruido externo, la voz del inglés emerge como un intento por frenar la narrativa y reenfocar la discusión en el terreno deportivo, justo cuando el proyecto blanco entra en una etapa de redefinición.

