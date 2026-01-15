Bellingham estalla tras la salida de Xabi Alonso del Real Madrid: “No crean todo lo que leen”

La inesperada salida de Xabi Alonso de la dirección técnica del Real Madrid no solo dejó un vacío en el club blanco, sino que también abrió la puerta a una avalancha de rumores y lecturas apresuradas sobre el futuro inmediato del plantel. En medio de ese clima de incertidumbre, uno de los nombres que apareció en el centro de la conversación fue el de Jude Bellingham, señalado por algunas versiones como protagonista indirecto del sacudón que vive el vestuario merengue.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4