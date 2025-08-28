“Vamos por los dos títulos que tenemos en juego”: Andrés Román tras triunfo contra Deportes Quindío por Copa

Atlético Nacional, según expresan sus hinchas, tiene la obligación de ganar los dos torneos locales en los que tiene competencia: la Liga y la Copa. De este último no solo es el vigente campeón (la ganó en 2024), sino que es el equipo que más títulos tiene. Hasta el momento, los antioqueños suman siete trofeos del campeonato que reúne a los elencos de primera y segunda división. La nómina que tiene el Rey de Copas, es lo que genera tanta expectativa entre los hinchas, que siempre son exigentes. Después de la eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final, el cuadro paisa empató a un tanto contra América de Cali por Liga. Por la igualdad fueron criticados. Sus aficionados no estaban a gusto con el fútbol mostrado.

Sin embargo, el duelo de ida de los octavos de final de la Copa, en la que se midieron contra el Deportes Quindío, cambió el panorama. Nacional aprovechó, como no hizo en otros momentos del semestre, la ventaja de tener un futbolista más después de la expulsión de Andrés Carabalí para el cuadro cuyabro. Desde eso, el elenco local se lanzó al ataque. Aprovechó los espacios que dejó su rival y, aunque los extranjeros Juan Bauzá y Facundo Batista, flamantes refuerzos, no lograron anotar, sí lo hicieron los juveniles Juan Manuel Rengifo y Elkin Rivero, quienes fueron fundamentales en el 4-0 final.

¿Qué dijo el entrenador Javier Gandolfi después del partido?

El entrenador argentino Javier Gandolfi se mostró contento con el rendimiento de su equipo en la rueda de prensa posterior al final del partido. “Terminamos con una energía muy buena la noche. Los chicos que convirtieron, son partícipes importantes. Terminamos con una ventaja justa, pero corta por las quizás corta por las opciones que generamos. Es una gran felicidad que debute un chico de la institución. Es un momento lindo”, aseguró.

El entrenador argentino agregó, además, que fue importante que su equipo mostrara jerarquía durante el encuentro. Por un lado, debido a que era “natural” debido a que ellos son uno de los mejores equipos de la Liga, mientras que Quindío está en segunda división. De otra parte, porque se ha visto muchas veces que los equipos “pequeños”, suelen complicar a los grandes: puso el ejemplo de lo que le pasó el miércoles al Manchester United contra el Grimsby Town F.C. de cuarta división en Inglaterra que lo eliminó en segunda ronda de la EFL Cup. Andrés Felipe Román, quien anotó gol en el partido, acompañó al técnico en la rueda de prensa. Se mostró contento por su celebración, que lo llenó de confianza. También aseguró “Cada que pasan los juegos me siento mejor para sumar en defensa y ataque. El objetivo para nosotros es claro: vamos por los dos títulos que tenemos en juego. En cuanto al desempeño del equipo, hemos crecido”.

Román aseguró que el tiempo entre la eliminación de la Libertadores, ocurrida la semana pasada en Brasil, y este encuentro no fue fácil. Sin embargo, manifestó que en la interna del club tienen la certeza de que pueden hacer las cosa mejor y conseguir mejores resultados en lo que resta del año.