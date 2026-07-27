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A diez años de la hazaña: las redes sociales se rinden ante la histórica Libertadores de Nacional

Atlético Nacional volvió a ser tendencia este 27 de julio. A diez años de conquistar su segunda Copa Libertadores, las redes sociales se inundaron de videos, fotografías y recuerdos que revivieron una de las noches más gloriosas del fútbol colombiano.

  • Hace 10 años Nacional celebró su segundo título de la Copa Libertadores. FOTO JAIME PÉREZ
    Hace 10 años Nacional celebró su segundo título de la Copa Libertadores. FOTO JAIME PÉREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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Las redes sociales se llenaron de nostalgia este 27 de julio con motivo del décimo aniversario de la segunda Copa Libertadores conquistada por Atlético Nacional. Videos, fotografías y recuerdos de aquella inolvidable campaña de 2016 se viralizaron entre los aficionados, que revivieron uno de los capítulos más gloriosos del club verdolaga.

Una década después de aquella hazaña, también salieron a la luz imágenes inéditas que permanecieron guardadas durante diez años. Bajo el nombre “10 años después de la gloria”, el material reúne escenas nunca antes vistas desde el corazón de la histórica final: el ambiente en el camerino, la intimidad de la cancha, la celebración de los jugadores y momentos que muy pocos tuvieron la oportunidad de presenciar.

La noche en la que Nacional volvió a conquistar América

El 27 de julio de 2016 quedó grabado para siempre en la memoria de los hinchas de Atlético Nacional. Ante 44.970 espectadores en el estadio Atanasio Girardot, el conjunto antioqueño recibió al Independiente del Valle de Ecuador con la misión de completar la obra iniciada en el partido de ida.

La ilusión se convirtió rápidamente en realidad. Apenas transcurrían ocho minutos cuando Miguel Ángel Borja apareció para marcar el único gol del compromiso. Esa anotación fue suficiente para darle la victoria al cuadro verdolaga y sellar el 2-1 en el marcador global, desatando una celebración que se extendió por toda Medellín y el país.

Con el pitazo final terminó una espera de 27 años desde la primera Copa Libertadores obtenida en 1989 y comenzó una nueva era dorada para el club más laureado del fútbol colombiano.

Un campeón que hizo historia

Bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda, Atlético Nacional protagonizó una de las campañas más destacadas en la historia reciente del torneo continental.

El equipo perdió apenas un partido durante toda la competencia y cautivó a Sudamérica con un fútbol ofensivo, sólido y colectivo, características que lo llevaron a ser considerado por muchos analistas como uno de los mejores campeones de la Copa Libertadores en los últimos tiempos.

Además del título, aquel plantel dejó un legado futbolístico gracias al talento de figuras como Franco Armani, Alexis Henríquez, Macnelly Torres, Orlando Berrío, Alejandro Guerra, Daniel Bocanegra y Miguel Ángel Borja, entre otros protagonistas de una generación que marcó una época.

Un recuerdo que permanece intacto

Diez años después, la emoción de aquella noche sigue tan vigente como entonces. Las publicaciones compartidas este 27 de julio demuestran que la segunda Copa Libertadores continúa ocupando un lugar especial en la memoria de la afición verdolaga y del fútbol colombiano.

Las imágenes inéditas que hoy ven la luz permiten revivir desde una perspectiva diferente una conquista que trascendió el resultado deportivo y se convirtió en un símbolo de orgullo para toda una generación de hinchas.

A una década de aquella consagración, Atlético Nacional sigue mirando hacia ese 27 de julio de 2016 como una de las fechas más importantes de su historia, el día en que volvió a conquistar América y escribió una página imborrable en el fútbol sudamericano.

¿Por qué Atlético Nacional volvió a ser tendencia en las redes sociales este 27 de julio?
Porque se cumplieron diez años de la conquista de la segunda Copa Libertadores del club. Miles de aficionados compartieron videos, fotografías e historias de la histórica campaña de 2016, convirtiendo el aniversario en uno de los temas más comentados.
¿Cómo consiguió Atlético Nacional el título de la Copa Libertadores de 2016?
El equipo dirigido por Reinaldo Rueda derrotó 1-0 a Independiente del Valle en la final de vuelta, gracias a un gol de Miguel Ángel Borja a los ocho minutos. Con ese resultado selló un marcador global de 2-1 y levantó su segunda Copa Libertadores.
¿Qué hizo tan especial la campaña de Nacional en la Libertadores de 2016?
Además de conquistar el título, Atlético Nacional perdió solo un partido durante todo el torneo y se destacó por su juego colectivo, lo que llevó a muchos a considerarlo uno de los mejores campeones de la historia reciente de la Copa Libertadores.

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