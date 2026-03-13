“Pide gol, pide gol”: así suena “El 12”, la nueva canción dedicada a la hinchada de Nacional

Atlético Nacional continúa ampliando la banda sonora que acompaña a su hinchada con el lanzamiento de “El 12”, una nueva canción dedicada al conjunto verdolaga. El tema fue estrenado este 12 de marzo por el artista antioqueño Esteban Montana con el apoyo del club, y se suma a la extensa lista de canciones que a lo largo de los años han rendido homenaje al equipo y a la pasión de sus seguidores. La canción está dedicada principalmente a la hinchada y a la fiesta que se vive en el estadio cada vez que juega el equipo antioqueño. “El 12” mezcla diferentes ritmos, con una fuerte influencia de la música popular y montañera, y destaca por un coro pegajoso que busca replicar la energía de la tribuna: “¡Pide gol, pide gol, pide gol! Esta hinchada grita gol... la hinchada del más campeón...”. La propuesta musical intenta capturar el ambiente de celebración y fervor que caracteriza a los aficionados verdolagas en cada partido.

El estreno también tendrá un momento especial en vivo. Este viernes, Esteban Montana —cantante reconocido dentro de la música popular y autor de éxitos como La infame y Vete o me voy— interpretará la canción durante el partido entre Atlético Nacional y Llaneros FC, correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay. El encuentro está programado para las 8:30 p. m., y mientras tanto el video oficial ya puede verse en las redes sociales del artista y del club. La recepción inicial en redes sociales ha sido positiva. Muchos aficionados han destacado el estilo musical y el mensaje del tema, con comentarios como “Suena muy rico”, “Brutal ese tema para el más grande, el verde de la montaña” y “Qué chimba, un tema del verde con música montañera, como debe ser”. Estas reacciones reflejan cómo la música sigue siendo una forma importante de expresar la identidad y el orgullo de los seguidores del club.

“El 12” se suma a una tradición musical bastante amplia alrededor de Atlético Nacional. Aunque no existe un número oficial exacto, se estima que hay entre 50 y 70 canciones dedicadas al equipo. Solo en los cantos de tribuna —especialmente los impulsados por la barra Los del Sur— existen más de 40 canciones diferentes que se entonan en el estadio para alentar al equipo. A esto se suman entre 10 y 20 canciones grabadas por artistas en distintos géneros como vallenato, urbano o tropical, además de algunos himnos o temas icónicos que se han vuelto parte de la cultura verdolaga. Entre los ejemplos más conocidos se encuentran “El pregón verde”, considerado por muchos el himno de la hinchada, el “Himno de la grandeza” del artista Blessd, y la canción vallenata “Verde, verde”. También hacen parte del repertorio popular varios cantos de tribuna que se escuchan con frecuencia en el estadio, como “A mí me volvió loco ser de Nacional”, “Oh vamos verdolaga”, “Nacional, el orgullo de mi ciudad” y “Nunca verde te abandonaremos”.