Hijo de campeón de Libertadores y un “gigante” en el arco: él es Kevin Cataño, el nuevo arquero de Nacional

El cuadro verde presentó al futbolista, proveniente de Real Cundinamarca, en un video compartido en redes sociales.

  • El arquero de Atlético Nacional, Kevin Cataño, tiene 22 años y firmó con Nacional hasta diciembre del 2028. Foto: cortesía Atlético Nacional
    El arquero de Atlético Nacional, Kevin Cataño, tiene 22 años y firmó con Nacional hasta diciembre del 2028. Foto: cortesía Atlético Nacional
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 8 horas
bookmark

La primera vez que el país completo supo del arquero antioqueño Kevin Cataño fue el 2 de diciembre del 2025. Ese día, el portero de 22 años fue figura en la final de vuelta del Torneo BetPlay entre Real Cundinamarca, su equipo, y el Cúcuta Deportivo. Los cucuteños ganaron el partido 2-1. Con eso empataron a dos tantos la serie, pues en la ida, los cundinamarqueses ganaron 1-0 en el estadio de Techo.

A pesar de la derrota, Cataño se destacó. El arquero, de 1,99 metros, atajó un par de penaltis en el tiempo reglamentario y, además, vivió una dualidad en la tanda definitiva: tapó dos remates del cuadro rival, pero erró el remate que, con gran ímpetu, intentó marcar cuando fue su turno para patear.

Su presentación de ese día lo puso en el radar de varios equipos del fútbol colombiano. También se dijo que lo buscaron desde el balompié internacional. Se dijo que el joven, nacido en Medellín el 9 de junio del 2003, firmaría con el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, donde juega Lionel Messi.

Además, su nombre estuvo vinculado con Millonarios, cuadro bogotano que desde la salida de Álvaro Montero no ha tenido solidez en esa posición. Sin embargo, Atlético Nacional fue el equipo que se quedó con sus servicios. El portero paisa fue confirmado como refuerzo del cuadro verde para esta temporada.

¿Kevin Cataño había estado en Nacional?

La decisión de Kevin Cataño de firmar con Nacional estuvo influenciada por un asunto emocional: el buen hijo siempre desea volver a su casa. El futbolista estuvo en la cantera del equipo verde durante muchos años. En el video de presentación mostraron cuando, en la categoría sub-12, se enfrentaba contra el Deportivo Independiente Medellín.

Eso pesó en su decisión. Cataño es hijo del exfutbolista antioqueño Edgar Cataño, quien jugaba de defensa y fue campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas de Manizales en 2004. El debut profesional del juvenil se dio en Valledupar FC el 24 de septiembre del 2022. Después de que en 2023 el equipo cambiara su nombre a Real Cundinamarca y se trasladara a Bogotá, el portero se consolidó.

En la segunda división tuvo buenas actuaciones. Por eso, lo buscaron desde el cuadro verde, con el cual firmó contrato hasta finales del 2028. Cataño llega como refuerzo para la portería verdolaga, a competir el puesto con el experimentado portero David Ospina. ¿Será una señal de que, después del Mundial, “El Rey” dejará el fútbol profesional?

Además, debe pelear el puesto con el arquero Harlen Castillo, que es la primera opción cuando Ospina no está y con el canterano Luis Marquínez, quien era el tercer guardameta, pero se rumora que podría salir en este mercado de pases hacia Águilas Doradas, a reemplazar al venezolano Wuilker Faríñez, quien salió del club.

