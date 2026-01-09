Hijo de campeón de Libertadores y un “gigante” en el arco: él es Kevin Cataño, el nuevo arquero de Nacional

La primera vez que el país completo supo del arquero antioqueño Kevin Cataño fue el 2 de diciembre del 2025. Ese día, el portero de 22 años fue figura en la final de vuelta del Torneo BetPlay entre Real Cundinamarca, su equipo, y el Cúcuta Deportivo. Los cucuteños ganaron el partido 2-1. Con eso empataron a dos tantos la serie, pues en la ida, los cundinamarqueses ganaron 1-0 en el estadio de Techo.
A pesar de la derrota, Cataño se destacó. El arquero, de 1,99 metros, atajó un par de penaltis en el tiempo reglamentario y, además, vivió una dualidad en la tanda definitiva: tapó dos remates del cuadro rival, pero erró el remate que, con gran ímpetu, intentó marcar cuando fue su turno para patear.