David Ospina vs. Lionel Messi: un duelo con historia que se repetirá este sábado en el Atanasio

Este sábado, desde las 5:00 p.m., el estadio Atanasio Girardot será el escenario de un partido que promete espectáculo y emociones de alto nivel, cuando Atlético Nacional reciba al Inter Miami en un amistoso internacional cargado de expectativa. Más allá del carácter preparatorio del encuentro, todas las miradas estarán puestas en un duelo individual que se ha repetido a lo largo de los años y cuya balanza ha estado repartida: el enfrentamiento entre David Ospina y Lionel Messi.
El portero colombiano, hoy referente de Atlético Nacional, se refirió a la magnitud del compromiso y a la importancia de medirse ante un equipo repleto de figuras internacionales. “Es muy importante para nuestro país tener a un rival lleno de figuras como Inter Miami. Esperamos sacarle el mayor provecho al partido. Sabemos lo que significa Messi. He tenido la oportunidad de enfrentarlo muchas veces. Esperamos que sea una fiesta”, expresó Ospina en las redes sociales de El partido de la historia, invitando a los aficionados a vivir una jornada inolvidable el próximo 31 de enero.