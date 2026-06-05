Atlético Nacional apela a la fe y a los mensajes positivos de sus hinchas para la remontada

Atlético Nacional no baja los brazos y continúa alimentando la ilusión de una remontada histórica en la final de la Liga BetPlay-I, luego de la contundente derrota 3-0 sufrida frente a Junior en el partido de ida disputado en el estadio Romelio Martínez.
Con una estrategia emocional enfocada en fortalecer el vínculo entre el equipo y su afición, el club verdolaga publicó un video en sus redes sociales recopilando algunos de los mensajes más emotivos enviados por los hinchas. La pieza audiovisual concluye con la frase “unidos somos más fuertes”, buscando generar un ambiente de optimismo y respaldo de cara al decisivo encuentro de vuelta, que se disputará este lunes desde las 5:00 p.m. en el Atanasio Girardot.