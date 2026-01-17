En vivo | Nacional ya hace su estreno en el Atanasio: 0-0 en el marcador frente a Chicó

El primer examen llega este sábado, Nacional recibe al Boyacá Chicó desde las 6:20 p.m. en el estadio Atanasio Girardot y con la transmisión de Win Sports +. Es el estreno oficial del equipo verdolaga en la Liga y también el punto de partida de un año cargado de exigencias. A la espera de que se integren Alfredo Morelos y el venezolano Eduard Bello, quien este viernes fue anunciado como refuerzo, Arias eligió el siguiente onceno titular con David Ospina en el arco; Andrés Román, Simón García, William Tesillo y el debutante Milton Casco en defensa; Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo en el medio; y en ataque Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Dairon Asprilla.

El partido marca el debut oficial de Milton Casco, una de las incorporaciones mejor sensación ha causado en las prácticas, mientras que otros refuerzos como el portero Kevin Cataño y Nicolás Rodríguez deberán aguardar por su oportunidad. Más allá del resultado, el verdadero foco estará en las formas: Arias necesita que este Nacional empiece a mostrar una idea clara, reconocible y sostenida.

Siga aquí el minuto a minuto de este compromiso: