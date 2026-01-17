x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En vivo | Nacional ya hace su estreno en el Atanasio: 0-0 en el marcador frente a Chicó

El conjunto verde se estrena en casa frente al Chicó, con la obligación de ganar y dejar una buena imagen en el inicio de la Liga.

  • Atlético Nacional hace su estreno en Liga frente al Chicó. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Atlético Nacional hace su estreno en Liga frente al Chicó. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

El primer examen llega este sábado, Nacional recibe al Boyacá Chicó desde las 6:20 p.m. en el estadio Atanasio Girardot y con la transmisión de Win Sports +. Es el estreno oficial del equipo verdolaga en la Liga y también el punto de partida de un año cargado de exigencias. A la espera de que se integren Alfredo Morelos y el venezolano Eduard Bello, quien este viernes fue anunciado como refuerzo, Arias eligió el siguiente onceno titular con David Ospina en el arco; Andrés Román, Simón García, William Tesillo y el debutante Milton Casco en defensa; Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo en el medio; y en ataque Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Dairon Asprilla.

El partido marca el debut oficial de Milton Casco, una de las incorporaciones mejor sensación ha causado en las prácticas, mientras que otros refuerzos como el portero Kevin Cataño y Nicolás Rodríguez deberán aguardar por su oportunidad. Más allá del resultado, el verdadero foco estará en las formas: Arias necesita que este Nacional empiece a mostrar una idea clara, reconocible y sostenida.

Siga aquí el minuto a minuto de este compromiso:

Temas recomendados

Atlético Nacional
Boyacá Chicó
Estadio Atanasio Girardot
Diego Arias
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida