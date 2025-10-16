¡Solo quedan cuatro fechas! Así se juega una jornada que puede cambiar todo en la Liga BetPlay-2

Solo cuatro fechas restan para conocer quiénes serán los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor. Los equipos paisas serán los protagonistas de la jornada del viernes, especialmente Independiente Medellín, que, luego de la goleada ante Once Caldas, viene con hambre de escalar en la tabla.
Tres duelos serán los encargados de entretener la tarde-noche de este 17 de octubre, en la que uno de ellos será decisivo para establecer los tres primeros de la tabla. Le contamos cómo se jugará la primera jornada de la fecha 16.