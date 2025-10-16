x

¡Solo quedan cuatro fechas! Así se juega una jornada que puede cambiar todo en la Liga BetPlay-2

La Liga entra en su recta final y cada punto vale oro. Desde este viernes, los equipos paisas toman el protagonismo en una jornada clave que puede redefinir el grupo de los ocho.

  En la imagen aparecen Brayan León y Francisco Fydriszewski, dupla goleadora del DIM. FOTO COLPRENSA
    En la imagen aparecen Brayan León y Francisco Fydriszewski, dupla goleadora del DIM. FOTO COLPRENSA
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
16 de octubre de 2025
bookmark

Solo cuatro fechas restan para conocer quiénes serán los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor. Los equipos paisas serán los protagonistas de la jornada del viernes, especialmente Independiente Medellín, que, luego de la goleada ante Once Caldas, viene con hambre de escalar en la tabla.

Tres duelos serán los encargados de entretener la tarde-noche de este 17 de octubre, en la que uno de ellos será decisivo para establecer los tres primeros de la tabla. Le contamos cómo se jugará la primera jornada de la fecha 16.

DIM vs. Fortaleza

El duelo será el primero de la fecha, este viernes sobre las 6:00 p.m. Los dirigidos por Alejandro Restrepo llegan con aura de victoria luego de protagonizar la goleada de la fecha anterior (5-1) ante los caldenses. Esta vez buscarán sobreponerse a Fortaleza, uno de los equipos más estables del torneo de clausura.

Con una victoria más que los poderosos y un punto de ventaja, Fortaleza ocupa el tercer lugar en la tabla y únicamente ha visto la derrota una vez en los últimos cinco encuentros, tras enfrentar a Millonarios en la fecha 12. Aunque en sus últimos partidos ha ganado por la mínima, mantiene buena racha y no se la dejará tan fácil a los rojos de la montaña.

Por su parte, Independiente Medellín llega seguro y arrasando. Actualmente cuarto en la tabla, los rojos se han enfocado en ampliar la diferencia de gol, en la cual igualan con Junior, segundo en la clasificación, y están a solo cuatro tantos de Bucaramanga, líder con +14.

Ante Fortaleza, Medellín no bajará la guardia, y ambos tendrán que pelear por el tercer lugar este viernes. El victorioso alcanzará los 30 puntos, en el caso del DIM, y 31 para Fortaleza, quedándose así con el tercer puesto. En caso de empate, los bogotanos conservarán la posición.

Unión Magdalena vs. Envigado

Los envigadeños tendrán que viajar hasta la Sierra Nevada para que ruede el balón este viernes a las 8:10 p.m.

Ambos equipos luchan por salir del fondo de la tabla y rezar por un milagro que les permita un cupo entre los ocho, aunque el panorama no es muy prometedor. Envigado, en la posición 16, únicamente ha alcanzado 16 puntos en lo que va del torneo y, en sus últimos cinco partidos, solo ganó el más reciente ante Tolima (2-1).

Por su parte, Unión Magdalena no atraviesa un mejor presente. El ‘Ciclón Bananero’ sigue al club naranja en la tabla con 15 puntos y una sola victoria en los últimos cinco encuentros. Aunque ninguno de los dos clubes vive su mejor momento, las apuestas se inclinan por Envigado, que podría tener un juego más propositivo en la noche del viernes.

Boyacá Chicó vs. Santa Fe

El último duelo de la noche será a muerte. Desde las 8:30 p.m., los leones capitalinos tendrán que pelear el octavo lugar, que actualmente los clasifica a los cuadrangulares semifinales.

Santa Fe, que no ha tenido la mejor campaña luego de salir campeón en el torneo 2025-I, ha mantenido un desempeño aceptable, que, de no ser por la última derrota ante Llaneros (3-1), ya lo tendría mejor posicionado dentro de los ocho. Con 20 puntos, los leones son los últimos clasificados hasta el momento.

Por otro lado, Boyacá Chicó es uno de los tres equipos que ya no cuentan con posibilidades de clasificación, tras encontrarse en la posición 19 con apenas 12 puntos. No ha podido celebrar una victoria desde la jornada 9, en agosto, cuando venció 1-0 a Unión Magdalena. Es probable que los boyacenses se sientan motivados a cerrar con dignidad y, de paso, complicarle el camino a Santa Fe.

La jornada 16 continuará hasta el lunes 20 de octubre, cerrando con el duelo La Equidad vs. Tolima a las 6:00 p.m. Por su parte, Atlético Nacional se enfrentará a Pasto este sábado 18 de octubre a las 2:00 p.m., con una baja significativa: Edwin Cardona no podrá jugar debido a acumulación de amarillas.

