En la previa al partido de este martes, 2:00 p.m. (hora de Colombia) entre Argentina y Croacia por la semifinal del Mundial de Qatar, ambos entrenadores, Lionel Scaloni y Zlakto Dalic, respectivcamente, hablaron del respeto por la escuadra rival, pero en la cancha se dará una partida de ajedrez en la que las individualidades decidirán el resultado final, según varios analistas consultados.

Las palabras de Lionel Scaloni

“Esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominados realmente equipo. Juegan como lo que son. Un gran grupo, una gran escuadra que nos va a poner las cosas difíciles”, señaló el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Agregó que las comparaciones con el partido que tuvieron en el Mundial anterior (ganó 3-0 Croacia en fase de grupos) no corresponden a la actualidad. “Es un partido diferente. Será complicado”.

Respecto al nivel de Lionel Messi, Scaloni señaló: “De Lio no me sorprende porque lo conozco. Siempre fue así. No es mérito de este cuerpo técnico. Siempre fue igual, un ganador. Y tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidian. Estamos contentos”.

Así mismo, elogió a Luka Modric, una de las principales figuras de Croacia. “Es un placer que esté adentro de una cancha y verlo jugar. Es un ejemplo para muchos por su calidad como jugador y su comportamiento”, dijo.