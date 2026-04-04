Siguen las polémicas en el fútbol colombiano por decisiones arbitrales: José Ortiz se rajó en el partido Junior-Cali

Las polémicas en el fútbol colombiano por los malos arbitrajes no terminan y esta vez las críticas caen sobre el juez José Ortiz, de Norte de Santander, responsable de impartir justicia en el duelo de la fecha 15 entre Junior y Deportivo Cali, en el Romelio Martínez que ganó el cuadro azucarero 1-2.
El primer reto en el que falló el central se dio al minuto 26, cuando en una acción de juego le mostró amarilla al jugador Jermain Peña, quien ya tenía amarilla desde el minuto 16 y al percatarse de que tenía que mostrar la roja, revirtió la decisión y solo amonestó al jugador del Cali, Julián Quiñones.