Arauca y Future Soccer se llevaron los títulos del Babyfútbol en su edición 41 en 2026

Salieron de la cancha llorando, alegando y manoteando para el descanso, con el marcador en contra y un dolor inmenso.
En el camerino, el técnico Octavio Jaramillo fue claro: “hay que levantar cabeza, tenemos 30 minutos para remontar, recordemos cómo llegamos hasta acá. Vamos, muchachos, por ustedes, por sus familias, por los que nos están haciendo barra desde Arauca, hay que demostrar que somos valientes, hemos luchado mucho y no hemos perdido”.
Sus palabras fueron como un envión que los chicos, motivados en la cancha por Camilo Falcao Botello, sintieron en el alma y salieron dispuestos, como se dice en el ámbito popular, “a comerse la cancha”.