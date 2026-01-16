Arauca y Future Soccer se llevaron los títulos del Babyfútbol en su edición 41 en 2026

Salieron de la cancha llorando, alegando y manoteando para el descanso, con el marcador en contra y un dolor inmenso. En el camerino, el técnico Octavio Jaramillo fue claro: “hay que levantar cabeza, tenemos 30 minutos para remontar, recordemos cómo llegamos hasta acá. Vamos, muchachos, por ustedes, por sus familias, por los que nos están haciendo barra desde Arauca, hay que demostrar que somos valientes, hemos luchado mucho y no hemos perdido”. Sus palabras fueron como un envión que los chicos, motivados en la cancha por Camilo Falcao Botello, sintieron en el alma y salieron dispuestos, como se dice en el ámbito popular, “a comerse la cancha”.

Área Chica de Montería en el otro extremo celebraba y soñaba con mantener la ventaja 2-0 gracias al doblete de Ronaldi Hernández, quien marcó a los 10 y 16 minutos, para darle la ventaja a su club. Pero los de Arauca no se querían ir así, perdiendo, y por eso empezaron la remontada. Y en tres acciones de pelota quieta lograron lo soñado: darle la vuelta al marcador. Primero con el tanto de Sebastián Ochoa, a los 13 minutos del segundo tiempo, aprovechando un rebote tras un tiro de esquina y puntear el balón para el 2-1.

Luego, una acción de penal a favor de Arauca fue cobrada por Falcao Botello, a los 20 minutos, igualó el marcador (2-2). El atacante llegaba así a 7 goles en el Babyfútbol. Pero faltaba más, pues a los 27 minutos y tras el cobro de un tiro de esquina, Falcao se levantó y, al igual que su ídolo, el delantero de Millonarios, cabeceó y mandó el balón al fondo del arco para el 2-3, lo que hizo crecer el sueño del título, el primero para Arauca en el Babyfútbol Colanta. Aguantando la arremetida de los chicos de Montería y dejando al arquero Adrieen Gerard Beltrán como figura, mantuvo la ventaja y se coronó campeón. Rey inédito para el Babyfútbol en su edición 41.

Future Soccer se llevó el honor en las damas, desde los lanzamientos de penal

De otro lado, en el duelo de las damas, Formas Íntimas, único anfitrión en la final, empató sin goles contra Future Soccer de Bogotá y luego, en los lanzamientos desde el punto penal, perdió por 5-4. Las capitalinas, que ya habían sido campeonas en la edición 2022 con el nombre de Nueva Dehli, pasaron del infierno a la gloria. En los tres primeros disparos erraron sus cobros, pero luego hicieron efectivos cinco para quedarse con la victoria y así celebrar.