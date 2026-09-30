Infantino se quedó sin apoyo en su casa; la Federación de Fútbol de Suiza está con la postura de la UEFA

El comité central de la ASF optó por retirar su respaldo debido principalmente a la crisis provocada por el plan fallido del dirigente italosuizo de abrir la FIFA a inversores privados, que especialmente en Europa suscitó una enorme oposición desde que se hizo público.

Gianni Infantino perdió este miércoles un apoyo con alta carga simbólica en su intento de seguir al frente de la FIFA , el de la Federación de fútbol de Suiza (ASF) , su país natal y sede del propio órgano rector del balompié mundial.

La entidad replanteó el apoyo que le había dado a Infantino en junio, de cara a las elecciones de marzo de 2027.

La UEFA, la poderosa confederación europea, también tiene su sede en Suiza y ha sido muy crítica con Infantino desde el estallido de esta crisis.

“Varios sucesos suscitan dudas fundamentales sobre la dirección, la gobernanza, la transparencia y los procesos de decisión en el seno de la FIFA”, indicó la Federación helvética, que además mencionó el caso de la suspensión anulada al delantero estadounidense Folarin Balogun en pleno Mundial.

El delantero fue expulsado en la victoria de Estados Unidos sobre Bosnia-Herzegovina en dieciseisavos de final, pero pudo jugar en los octavos contra Bélgica luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, llamara a Infantino para levantar la sanción.

El episodio generó revuelo en plena disputa del Mundial, pero la gran crisis comenzó a finales de julio, con el torneo ya concluido, cuando se conoció el plan de Infantino para abrir su organización a inversores privados mediante una nueva sociedad.

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El presidente de la Federación Suiza, Peter Knäbel, afirma en el comunicado de este miércoles que su organización “espera de la FIFA los estándares más altos en términos de transparencia, trazabilidad y responsabilidad institucional”.

“No podemos asumir la responsabilidad de continuar respaldando la candidatura de Gianni Infantino”, sentenció.

Infantino es por ahora el único candidato a la presidencia de la FIFA, una entidad que dirige desde 2016 y donde aspira a la reelección en marzo de 2027.

El plazo para presentar otras candidaturas para esos comicios termina el 18 de noviembre.