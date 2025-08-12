América busca volver a cuartos de final de un torneo internacional después de 22 años, ¿a qué hora juega contra Fluminense?

Han pasado 22 años desde la última vez que América de Cali llegó hasta cuartos de final de un torneo internacional. Fue en la Copa Libertadores del 2003, cuando avanzó hasta semifinales y perdió con Boca Juniors de Argentina. Aquella vez se enfrentó con Racing en octavos y River Plate en cuartos. Después de eso, solo llegó a octavos de final en las ediciones de la Copa Sudamericana de 2008 y 2021. Este martes, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, que estará lleno a reventar –ya no hay boletería disponible–, buscará dar el primer paso para regresar, después de dos décadas, al grupo de los ocho competidores por el título.

Los dirigidos por Diego Gabriel Raimondi, quien reemplazó a Jorge “El Polilla” Da Silva en el banquillo del cuadro caleño, se medirán a partir de las 7:30 p.m., al Fluminense de Brasil en el partido de ida de los octavos de final de “La Otra Mitad de la Gloria”.

El cuadro vallecaucano, que vive una renovación después de la salida de Juan Fernando Quintero, quien se fue para River Plate de Argentina, y Duván Vergara, que salió para Racing de Avellaneda, buscará darle una alegría a los más de 37.000 aficionados que se esperan lleguen al Pascual.

¿Cómo llega Fluminense al partido contra América en Cali?

Los hinchas esperan una victoria ante el equipo de Kevin Serna y Gabriel Fuentes. De lograrla, el plantel escarlata supliría el inicio flojo que ha tenido en Liga, donde se ubican en el puesto 17 con apenas cuatro puntos. América ha perdido en sus últimas dos salidas en el Torneo Clausura. Ante Santa Fe cayó 2-1 de visita en Bogotá. Frente a Tolima, el fin de semana, cayó 0-1 en la capital del Valle del Cauca.

Ese presente preocupa. Sin embargo, Fluminense tampoco llega en su mejor momento. En sus últimas dos presentaciones, los de Río de Janeiro consiguieron un par de empates. El primero contra el Inter de Porto Alegre por los octavos de final de Copa de Brasil. El otro 3-3 frente a Bahía (equipo que eliminó América en play-off de la Sudamericana), por el Brasileirao.